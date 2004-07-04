توليد عسل امسال 900 تن افزايش مي يابد

رييس اداره پرورش و اصلاح نژاد زنبور عسل وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: براساس آمار موجود ميزان عسل توليد شده درسال 82 حدود 28 هزار و800 تن بوده است

ماشاالله جمشيدي عملكرد توليد عسل را تا پايان برنامه سوم توسعه كه امسال آخرين سال اجراي آن است حدود 3/29 هزار تن ذكر كرد و گفت: ميزان توليد عسل در سالجاري بيش از600 تن از رقم پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه بيشتر است.

وي تصريح كرد: ميزان توليد عسل تا پايان برنامه چهارم با 5/5 درصد رشد حدود 39 هزار و800 تن و تا پايان سال 1392 حدود 50 هزار تن پيش بيني شده است .

جمشيدي با اشاره به اينكه 1/2 درصد عسل دنيا توسط ايران توليد مي شود. وي افزود سرانه مصرف عسل در دنيا 200 گرم و در ايران 394 گرم و در كشورهاي صنعتي يك كيلو و 200 گرم است .

رييس اداره پرورش و اصلاح نژاد زنبور عسل ميزان صادرات عسل را در سال 81 حدود 1800 تن ذكر كرد و افزود: اين ميزان عسل به صورت فله اي به 28 كشور از جمله امارات عربي متحده ، جمهوري آذربايجان و عربستان صادر شد.

جمشيدي تصريح كرد : عسل ايران به لحاظ تنوع در اقليم هاي متنوع كشور، با كيفيت و منحصر بفرد است.

وي آمار زنبور داران كشور را حدود 45هزار نفر ذكر كرد و گفت : استان آذربايجان شرقي با 9 هزار نفر زنبوردار بيشترين تعداد زنبوردار را در كشور دارا است .

