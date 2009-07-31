توضیح روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در خصوص یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جوابیه آمده است؛ خبری به نقل از قوام نوذری، استاندار کهگیلویه و بویراحمد با عنوان "مدیرانی که با احمدی نژاد نبوده اند تغییر خواهند کرد" در تاریخ 31/4/88 بر روی خروجی سایت آن خبرگزاری قرار گرفته است و به تبع آن تعدادی از سایت ها آن را منتشر کرده اند که به نظر می رسد اصل خبر از سایت استانداری اخذ شده باشد لیکن با تغییرات ایجاد شده تیتر جدیدی برای آن انتخاب شده است و عبارت انتخابی برای تیتر نیز در متن خبر وجود ندارد.

از آنجا که عبارات و واژه ها هر کدام در جای خود بار معنایی و پیام خاص خود را دارد و از طرفی حساسیت و ظرافتی که در تنظیم خبر به خصوص تیترهای خبری می بایست معمول گردد، اقتضا می کند تا خبرنگاران در تنظیم، ارائه و انتشار اخبار، دقت بیشتری نموده و ضمن اعمال صداقت، خدای ناکرده ساحت خبر به شائبه هایی چون تشویش آلوده نگردد.

هر چند اخبار سایتها و خبرگزاری ها به سرعت منتشر و فراگیر شده و تاثیر خود را خواهد گذاشت، با این وجود لازم است خبر مذکور از سایت خبری خارج شود و نسبت به انتشار این جوابیه اقدام لازم صورت گیرد و من بعد در ارائه اخبار و اطلاعات دقت بیشتری مصروف گردد.

اصل خبر منتشر شده در سایت استانداری کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دامنه تغییر مدیران دستگاههای مختلف در استان به همان اندازه ای است که مدیران در مرکز تغییر می کنند.

مهندس قوام نوذری در نشستی با تعدادی از فرزندان شاهد استان در یاسوج، افزود: هم اکنون روی روند کاری تغییرات مدیران استان فکر و برنامه ریزی می شود.

وی اظهار داشت: اگر با حوصله به پیش برویم می بینیم که روند تغییرات در دولت دکتر محمود احمدی نژاد بسیار گسترده است و مسلما در این استان هم به همان صورت خواهد بود.

به گفته وی، اعتقاد و روند کار بر این است که از نیروهای کاملا اصولگرا و کارآمد در مدیریتها استفاده شود.

نوذری یاد آور شد: در ادامه ماندگاری مدیری هم باید به این موضوع توجه داشت و دید که چقدر مدیر در برنامه استراتژیک دستگاه خود در استان موفق عمل کرده است.

وی یاد آور شد: همچنین به موضوع و مسئله آنهایی که انگشتشان در22خرداد به کجا اشاره رفته هم اندیشیده می شود.