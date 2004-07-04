حرفه اي ها روز گذشته به روي صحنه رفتند



به گزارش خبرنگار سرويس تئاتر "مهر"، طي اجراي شب گذشته برخي از مسوولين فرهنگي و هنري پيشين از جمله مهندس مرتضي كاظمي معاون هنري اسبق وزارت ارشادوحسين پاكدل مشاورقبلي رئيس مركزهنرهاي نمايشي و عضو شوراي نظارت وبازبيني جشنواره تئاتر فجردر كنار بهمن فرمان آرا، محمد يعقوبي ، جاهد جهانشاهي و بسياري از اهالي مطبوعات حضورداشتند.

در اين نمايش يك درام مدرن از يك موقعيت كمدي به مدت 20 شب در اين فرهنگسرا به روي صحنه مي رود ، حرفه اي ها به زندگي نويسنده اي يوگسلاو دردوران حكومت تيتو و پس از مرگ او مي پردازد. كواچ نويسنده اي است كه در زمان حكومت تيتو يكي از مخالفان سرسخت رژيم كمونيستي بوده وي پس از مر گ تيتو توسط حكومت جديد به سمت رئيس انتشارات دولتي منصوب مي شود. وظيفه وي تصويب كتابهاي ادبي و هنري در اين دوره است اما برخوردش با يك فرد ناشناس اورا در مورد ضرورت وظيفه اش مردد مي كند و...

نويسنده اين نمايشنامه "دوستا كواچويچ"يكي از بهترين نمايشنامه نويسان و كارگردانان يوگسلاوي و فيلمنامه نويسان معاصر جهان است.متن اين اثر تاكنون به بيست زبان دنيا ترجمه شده است و در ايران توسط بابك محمدي كارگردان اين نمايش به زبان فارسي ترجمه شده است.

نمايش حرفه اي ها ابتدا قرار بود در بيست و دومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر(جشنواره سال گذشته) به روي صحنه برود اما به دليل عدم حضور به موقع اعضاي شوراي بازبيني درمحل بازبيني اين نمايش ، كارگردان از اجراي آن در جشنواره انصراف داد.

شب گذشته مدعوين اجراي ويژه نمايش حرفه اي ها درتالار گوشه به تماشاي آن نشستند . اين سالن مناسب اجراي نمايش نيست و از صندلي هاي مناسب و ديد كافي برصحنه برخوردار نيست . شب گذشته بسياري از مدعوين از صداي بازيگران بهره بردند و گه گاه موفق شدند بخش هايي از نمايش را تماشا كنند . اين درحالي ست كه اين سالن با اندك هزينه اي مي تواند داراي جايگاه مناسب تماشاگران شود و زمينه به ثمر نشستن زحمات چند ماهه يك گروه نمايشي را فراهم كند.

طراح صحنه اين نمايش نيلوفر سجادي و مديرصحنه و برنامه ريز آن امير جعفري است.علي مداحي طراحي نور اين اجرا را به عهده دارد ومحمود اكبر شاهي علاوه بر بازي در اين نمايش دستيار كارگردان حرفه اي ها هم هست. طراحي پوستر به عهده بهارك حقوقي و طراح بروشور مريم حسيني است.

حرفه اي ها همه روز ه رأس ساعت 30/19در تالار گوشه نياوران اجرا مي شود.



