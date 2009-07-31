به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم کوتاه داستانی ماجرای لحظات آخر زندگی پیرمردی است که دیگر دلیلی برای زندگی ندارد. حامد بهلولی مشاور کارگردان، هاشم مرادی تصویربردار، مجید هاشمی صدابردار، داریوش پیرو طراح صحنه و لباس، مرتضی رزاقی دستیار کارگردان، علی‌اصغر طرخورانی منشی صحنه و نسیم حیاتی عکاس فیلم کوتاه "زندگی زیباست" هستند.

"زندگی زیباست" به تهیه‌کنندگی اسماعیلی و بازی اکبر وارث تولید می‌شود. اسماعیلی تاکنون دستیاری تعدادی از فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی را در کارنامه خود دارد و این فیلم را برای جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده می‌کند.