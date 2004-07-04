حديث عبادت زهرا(س)

فروغ فرشتگان
راوى مىگويد : از حضرت صادق(ع) علت نامگذارى حضرت فاطمه(س) را به - زهرا - پرسيدم، فرمود: چون وقتى كه در محراب عبادتش به نماز مىايستاد فروغ نورش براى ساكنان آسمان مىدرخشيد همانگونه كه نور ستارگان آسمان براى زمينيان مىدرخشد. ( علل الشرايع، ج 1: ص 215).
دلداده حق
حضرت فاطمه(س) به اين جهت « بتول» ناميده شد كه از همه بريده و دل به خدا بسته بود. ( مستدرك عوالم، ج 1: ص 80-81) .
تنديس عبادت
حسن بصرى مىگويد: در ميان امت اسلام، كسى خداپرست تر از فاطمه نبود. آنقدر در نماز مىايستاد كه قدمهايش ورم مىكرد. ( مناقب، ج3: ص 341).
نياز نماز
حضرت فاطمه(س) در نمازش از ترس خدا نفس نفس مىزد . [ و گريه در گلويش مىشكست ] ( ارشاد القلوب: 105).
قدرشناس قدر
حضرت على(ع) فرمود: فاطمه(س) نمىگذاشت كسى از اهل خانه در شبهاى قدر به خواب رود به آنان غذاى كم مىداد و از روز قبل براى احياى شب قدر آماده مىشد و مىفرمود: محروم كسى است كه از بركات اين شب محروم باشد. ( دعائم الاسلام، ج 1: 282).
نثار و ايثار
حضرت موسى بنجعفر از پدرانش نقل مىكند: هرگاه حضرت فاطمه(س) دعا مىكرد براى زنان و مردان مؤمن دعا مىكرد و براى خود دعا نمىكرد، به او گفته شد: چرا شما براى مردم دعا مىكنيد اما براى خودتان دعا نمىكنيد؟ فرمود: اول همسايه آنگاه خانه. (علل الشرايع، ج 1:216).
وقت دعا
حضرت فاطمه(س) گويد: شنيدم پيامبر(ص) فرمود: غروب روز جمعه ساعتى است كه هر كس آن را مراقبت كند و در آن لحظه دعا كند دعايش مستجاب شود. - حضرت زهرا - براى درك آن ساعت - به خدمتكارش مىگفت: بر فراز بلندى برو و هر گاه ديدى نيمه خورشيد غروب نمود مرا خبر كن تا دعا كنم. ( معانى الاخبار:399).
دو ركعت نماز
امام صادق(ع) فرمود: مادرم فاطمه(س) همواره دو ركعت نماز را مىخواند كه جبرئيل به او آموخته بود، در ركعت اول آن پس از حمد صد بار سوره قدر و در ركعت دوم پس از حمد صد بار سوره توحيد را مىخوانى، و پس از سلام نماز تسبيحات حضرتش را نيز مىگويى. ( جمال الاسبوع :173) .
هديه بىنظير
اميرالمؤمنين(ع) به حضرت زهرا گفت تا برود و از پيامبر خادمى بخواهد، او نيز رفت و ضمن نشان دادن پينههاى دستش گفت: آسياب كردن مرا به زحمت انداخته است و آنگاه درخواستخادمى كرد. پيامبر در پاسخ فرمود: آيا نمىخواهى - به جاى خادم - هديهاى به تو دهم كه از همه دنيا ارزشمندتر باشد؟ هنگامى كه براى خواب آماده شدى سى و چهار بار «اللهاكبر» و سى و سه بار «الحمدلله» و سى و سه بار «سبحان الله» بگو. ( كنزالعمال 2:57) .
تسبيح تربت
امام صادق(ع) فرمود: تسبيح حضرت فاطمه(ع) نخى بود كه بر آن به تعداد تكبيرات - 34 عدد گره زده بود و آن را در دستش مىچرخانيد و تكبير و تسبيح مىگفت تا وقتى كه حمزه شهيد شد تسبيحى از تربت او ساخت. و از آن پس ساختن تسبيح در ميان مردم رواج يافت. ( وسائل الشيعه، ج 4:1033) .
منبع : ماهنامه كوثر شماره 8، محمود لطيفي
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