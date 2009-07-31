حسن تفکری رئیس انتشارات تلاوت وابسته با سازمان دارالقرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جدیدترین فعالیتهای این انتشارات گفت: درحال تولید کارهای قرآنی جدیدی چون تولید نرم افزارهای قرآنی بوده و برای تولید برخی دیگر وارد مذاکره می شویم که عمده محوریت آنها مفاهیم قرآنی است.

وی افزود: کتاب جدیدی تحت عنوان " مبانی حفظ قرآن کریم" تألیف رضا نجفی را زیر چاپ داریم. این کتاب به عنوان یکی از کتابهای درسی سازمان دارالقرآن مورد استفاده خواهد بود.

تفکری اظهار داشت: همچنین قرار است کتابهای مفاهیم قرآن از سری یک تا هشت نوشته مسعود وکیل برای چندمین بار تجدید چاپ شود ، همچنین کتاب نهم این مجموعه نیز برای اولین بار از سوی انتشارات تلاوت منتشر می شود، این مجموعه با حروف چینی جدید و اصلاحات و اعمال نظرهای انجام گرفته منتشر و توزیع می شود.

رئیس انتشارات تلاوت تصریح کرد که این انتشارات تا به حال بیشتر به عرصه نرم افزارهایی پرداخته که دیگران تولید کرده اند اما از این پس قصد داریم قیمت این نرم افزارهای قرآنی را تا حد ممکن تقلیل دهیم تا همه قرآن آموزان بتوانند از آن استفاده کنند، و در حال حاضر قصد داریم به تولید نرم افزارهایی بپردازیم که جای خالی آن حس می شود.

وی برای نمونه به نرم افزارهای درباره مفاهیم اشاره کرد که در بازار موجود است اما قیمت نسبتا گزافی برای آن تعیین شده از این رو انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقرآن کریم درنظر دارد چنین نرم افزارهایی را با سبک جدیدی تولید کند که نهایتا با قیمتهای نازلی در اختیار علاقمندان قرار می گیرند.

تفکری افزود: اغلب هنگامی که می خواهند در کلاسهای قرآن جوایزی را به قرآن آموزان برای تقدیر اهدا کنند، جوایز تهیه شده قرآنی نیست، از این رو ما درحال آماده کردن بسته هایی برای اهدا به عنوان جایزه هستیم که محتوای قرآنی داشته باشد.