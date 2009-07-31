به گزارش خبرگزاری مهر ، مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

در این هفته وزیر جهاد کشاورزی روز یک شنبه یا سه شنبه برای پاسخگویی به سئوال فرهاد بشیری نماینده پاکدشت به صحن علنی مجلس خواهد آمد و روز چهارشنبه مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد برای دوره دهم ریاست جمهوری برگزار می شود .

سایر دستور کارهای مجلس به این شرح است :

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 17/7/1387 به تصویب رسید.)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان (اعاده شده از سوی شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه تمدید مهلت اجرای تبصره 2 ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع کشور مصوب 1386 (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار). (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 20/6/1387 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 14/12/1387 به تصویب رسید.)

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص مصطفی کواکبیان از عملکرد سازمان تربیت بدنی کشور

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای نمایندگان مجلس از عملکرد نظام بانکی

گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی و چگونگی کیفیت نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده 117 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 36 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی هرزگوین

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهری کشور (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است.)

به گزارش مهر، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی خدمات رسانی به ایثارگران نیز در دستور کار هفته جاری قرار دارد.