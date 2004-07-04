12سالن ورزشي اصفهان تجهيز شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان سراسركشوردرسال 83 به ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان ازتاريخ 24 تيرماه الي 3 مردادماه ويژه دانشجويان دختربرگزارمي شود كه دراين بخش 12سالن ورزشي با انجام دادن مراحل بازسازي و قراردادن تجهيزات مناسب براي برگزاري هرچه بهتراين رويداد بزرگ ورزشي آماده شده اند.

براين اساس سالن مجموعه ورزشي ملت ويژه برگزاري مسابقات واليبال، مالك اشتر براي بدمينتون ، سالن ورزشي شهيد نريماني ويژه پيكارهاي كاراته وسالن ورزشي شهداي پالايش نفت شهراصفهان براي هندبال براي برگزاري اين مسابقات درنظر گرفته شده اند.

همچنين سالن هاي شماره يك ويژه رقابت هاي بسكتبال ، استخرسرپوشيده براي مسابقات شنا، مسابقات دووميداني درپيست دو، تيراندازي درسالن تيراندازي ، فوتسال درسالن شماره دو، تنيس روي ميزدرسالن تنيس و مراسم اختتاميه درسالن اصلي دانشگاه صنعتي اصفهان انجام مي گيرد.