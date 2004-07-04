به گزارش خبرگزاري مهر ، دبير جشنواره طلوع اعلام كرد: اين جشنواره و با همكاري فرهنگسراي سلامت ، جمعيت هدايت سبز و ستاد مبارزه با مواد مخدر در10 نقطه شهر تهران پارك شهر ، رازي ، لاله ، ملت ، المهدي ، خواجوي كرماني ، فرهنگسراي جوان ، مدرسه ، بهمن و سلامت بصورت اجراي تئاتر خياباني ، برپايي ايستگاههاي اطلاع رساني و نمايشگاه آثار هنري مربوط به ايدز و اعتياد برگزار مي شود.

دكتر عباس استاد تقي زاده افزود: در اين جشنواره از 200 گروه شركت كننده 15 نمايش برتر برگزيده شده و در بخش مسابقه شركت خواهند نمود و در پايان به گروههاي برتر ، لوح تقدير ، تنديس جشنواره و هداياي ارزشمندي تعلق خواهد گرفت.

وي خاطرنشان كرد: در جشنواره طلوع گروههاي عكاسي با گشت وگذار در شهر از معضلات و مشكلات ايدز و اعتياد در جامعه عكس تهيه كرده اند كه آثار برگزيده آن درنمايشگاه عكسي در پارك انديشه به نمايش گذاشته مي شود .

لازم به ذكر است اين برنامه به همت فرهنگسراي سلامت با همكاري جمعيت هدايت سبز و ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار مي شود.ضمنا اختتاميه در تاريخ 30 تير ماه 83 در فرهنگسراي انديشه برگزار مي گردد.