كارشناسان مسكن از متوقف شدن طرح فروش متري مسكن استقبال كردند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، با توجه به گذشت هشت ماه از آغاز نخستين مرحله طرح فروش متري مسكن اين طرح از همان آغاز با انتقادات گسترده اي از سوي مسوولان و كارشناسان بخش مسكن مواجه بود.

بسياري از منتقدان عدم اجراي كار كارشناسي، ايجاد رانت خواري ، تبديل مسكن به كالاي مصرفي در بورس ، شعاري بودن طرح و خانه دار نشدن اقشار كم درآمد جامعه را ازمشكلات عمده اين طرح عنوان كرده اند .

طرح فروش متري مسكن در شرايطي مطرح شد كه افزايش قيمت مسكن، قدرت خريد مردم را براي تهيه مسكن ارزان قيمت كاهش داده و درنتيجه ركود بازار مسكن را بوجود آورده كه هنوز نيز ادامه دارد.

علي سميعي كارشناس مسكن و شهرسازي معتقد است كه اگر وزارت مسكن و شهرسازي مي توانست پاسخي مناسب در مقابل سئوالات ارسال شده از سوي دفتر رياست جمهوري در خصوص اهداف و عملكرد طرح فروش متري مسكن ارائه مي داد، گزارشي از سوي سازمان بازرسي كل كشور مبني برعدم ارائه كار كارشناسي در خصوص اين طرح و متوقف شدن اجراي آن به دفتر رييس جمهوري ارسال نمي شد.

وي متوقف شدن پروژه هايي مانند طرح فروش متري مسكن را معلول دو عامل اساسي دانست و تاكيد كرد: داشتن مخالفان قوي و عدم ارائه توجيه محكم و مستند مي تواند موجب متوقف شدن يك طرح مانند طرح فروش متري مسكن شود.

دبيرانجمن صنفي مهندسان معمار و ساختمان نيز طرح فروش متري مسكن را راهي براي سودآوري مي داند. مهرداد هاشم زاده معتقد است:هدف تامين مسكن براي قشرهاي كم درآمد جامعه شعاري بيش نيست.

وي اجراي طرح فروش متري مسكن را موجب وارد شدن مسكن به عنوان نوعي كالاي مصرفي دربورس عنوان كرد .

خوانساري عضوهيات مديره انجمن شركت هاي ساختماني هم طرح فروش متري مسكن را راهي براي كسب درآمد براي وزارت مسكن و شهرسازي دانست نه خانه دار كردن اقشار كم درآمد جامعه.

وي مشخص نبودن چارچوب لازم براي خريداران از نظر ضوابط واگذاري واحدها، عدم تعيين زمان واگذاري واحدهاي مسكوني و چگونگي تحويل واحد مسكوني را از مشكلات عمده اين طرح دانست.

جمشيدعدالتيان استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي نيز فروش متري مسكن را موجب افزايش رانت خواري مي داند او مي گويد: فروش متري مسكن فقط نوعي تغيير در روش خريد است كه شفافيت را باز هم كاهش مي دهد و اين كاهش در نهايت منجر به رانت خواري مي شود.

نايب رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران موفقيت طرح فروش متري مسكن را مشروط به افزايش عرضه مسكن در مقايسه با تقاضاي آن دانست. منوچهر شيباني اصل تاكيد كرد: با توليد تك محصولي و يا اجراي چند پروژه اي مانند طرح فروش متري مسكن نمي توان مشكلات مسكن در كشور ا حل كرد .

ماجدي رييس هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز و اردشيري كارشناس مسكن و شهرسازي هم با ترديد در باره موفقيت اجراي طرح فروش متري مسكن معتقدند ميزان موفقيت طرح فروش متري مسكن مشروط به تثبيت قيمت مسكن ، جلوگيري از ورود واسطه ها به بازار مسكن و همچنين اعطاي وام بلند مدت با بهره كم است.

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