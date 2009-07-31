آخرین ساحل نشینان زاینده رود از بوی تعفن به ستوه آمده اند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان در حالی که خشکسالی و گرمای کم سابقه هوا در شهر ورزنه امسال تابستان سختی را برای مردم ورزنه ایجاد کرده اما علاوه بر آن بوی لجن و بوی نامطبوع ناشی از فاضلاب انسانی مشکل آخرین سواحل زاینده رود اصفهان را دو چندان کرده است.

در هر صورت اگر در سالهای گذشته زاینده رود دارای مقداری آب بود که از حاشیه زاینده رود به درون آن تراوش می کرد و این میزان آب در نهایت سبب کاهش غلظت آلاینده ها می شد اما متاسفانه اکنون زاینده رود در محل شهر ورزنه خشک شده و تنها آب موجود در زاینده رود در حد فاصل دوپل تاریخی و تازه تاسیس ورزنه، آب فاضلاب خانه های تعدادی از شهروندان ساکن بافت قدیم شهر ورزنه است.

در گذشته قبل از بهره برداری شبکه فاضلاب ورزنه، فاضلاب منازل از طریق چاه یا خندق موجود در شهر دفع می شد که آب موجود در خندق نیز به سمت زاینده رود هدایت شده بود ولی خوشبختانه با بهره برداری از شبکه فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب مشکل دفع فاضلاب در شهر ورزنه حل شد.

بنا به گفته مدیر شرکت آب و فاضلاب شهر ورزنه هنوز تعداد 290 نفر از شهروندان ساکن بافت قدیم شهر ورزنه هیچ اقدامی جهت دفع بهداشتی و اخذ انشعاب فاضلاب انجام نداده اند.

میری اظهار داشت: بر اساس قانون، شهروندان باید جهت ایجاد هر انشعاب از شهرداری مجوز اخذ کنند که متاسفانه برخی از شهروندان علاقه چندانی در این راستا از خود نشان نمی دهند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه باتوجه به به خطر افتادن سلامت مردم بارها آمادگی خود را جهت دادن مجوز اتصال فاضلاب اعلام داشته اند اما تاکنون مردم استقبال خوبی از این طرح نداشته اند.

شهردار ورزنه نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون، شهرداری موظف به بررسی پرونده ساختمانی مراجعه کنندگان است تا نسبت به رفع نواقص پروانه یا دادن بدهی و تخلفات ساختمانی و عوارض و سایر موارد خود اقدام نمایند که در نهایت این هزینه دریافتی جهت عمران و آبادانی شهر مصرف می شود اما به دلیل کشاورزی بودن منطقه منابع تامین درآمد شهرداری نیز ناچیز است که این میزان نیز اغلب از طریق وصول عوارض و پروانه های ساختمانی تامین می شود.

ماشاالله شفیعی، رئیس شورای اسلامی شهر ورزنه نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به زودی شهرداری و شورا و سازمان آب و فاضلاب شهر ورزنه و مسئولان بهداشت محیط جلسه ای را در خصوص رفع این معضل زیست محیطی تشکیل می دهند و برای تشویق شهروندان بافت قدیم جهت اخذ انشعاب فاضلاب تسهیلات و امتیازات قابل توجهی را نیز در نظر خواهند گرفت.