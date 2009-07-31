تشریح موانع توسعه جایگاههای بنزین در کشور

بیژن حاج محمدرضا در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون با اقدامات وزارت نفت و افزایش جایگاههای بنزین، مشکل صف در تهران و سایر کلان شهرهای کشور رفع شده است، تصریح کرد: افزایش جایگاهها موجب کاهش فروش پمپ بنزین های کشور شده است.

وی در مورد طرح تخصیص وام بدون بهره وزارت نفت برای ساخت جایگاه بنزین در شهر تهران، اظهار داشت: در ابتدا قرار بود به ازای ساخت هر نازل در شهر تهران 60 میلیون تومان وام ارائه شود که در حال حاضر مسئولان اعلام کرده اند برای ساخت هر تلمبه این وام را اختصاص خواهند داد.

رئیس سندیکای جایگاهداران سراسر کشور با تاکید بر اینکه اختصاص این وام فقط برای هسته مرکزی شهر تهران بوده و مشمول سایر مناطق نمی شود، بیان کرد: هم اکنون یکی از مهمترین موانع پیش روی بخش خصوصی برای ساخت جایگاه بنزین در تهران ارزش افزوده بالای قیمت زمین است.

وی افزود: در حال حاضر زمین مناسب برای ساخت جایگاه بنزین در تهران حداقل یک تا دو میلیارد دلار قیمت دارد.

حاج محمد رضا با تاکید بر این موضوع که نرخ بازگشت سرمایه جایگاه سازی در کشور بالا است، بیان کرد: با وجود حمایت وزارت نفت و تخصیص وامهای بدون بهره، باید سیاستهای تشویقی دیگری همچون معافیتهای مالیاتی و افزایش نرخ کارمزدها را نیز در برنامه های خود قرار دهند.

رئیس سندیکای جایگاهداران از عدم امکان تغییر کاربری جایگاه های بنزین به عنوان یکی دیگر از مشکلات پیش روی در این بخش یاد کرد و افزود: در صورتیکه نرخ کارمزد در جایگاه های بنزین واقعی شود، انگیزه سرمایه گذاران خصوصی برای جایگاه سازی افزایش می یابد.

به گفته حاج محمدرضا هم اکنون قریب به 2 هزار و 500 جایگاه بنزین و گازوئیل در سراسر کشور فعال بوده که پیش بینی می شود تعداد جایگاه ها تا پایان امسال به حدود 3 هزار جایگاه افزایش یابد.