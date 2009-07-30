انتقال حجاریان به یک"منزل سازمانی"/در وزارت کشور بازداشتگاه وجود ندارد

کاظم جلالی،سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در پیگیری حوادث اخیر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت سعید حجاریان از بازداشت شدگان حوادث اخیر گفت: در پی شایعاتی که در خصوص آزادی آقای حجاریان مطرح بود و برخی از رسانه ها هم نگرانی هایی را در خصوص وضعیت جسمی و سلامتی وی مطرح می کردند، اینجانب با آقای مرتضوی در این مورد تماس گرفتم.

وی با اشاره به پیگیری دکتر لاریجانی، رئیس مجلس در این خصوص گفت: آقای مرتضوی به بنده گفتد که از امروز، حجاریان به یک "منزل سازمانی" که دارای امکانات مناسب رفاهی و پزشکی است، منتقل شده و حتی این ساختمان با توجه به وضعیت جسمی حجاریان، دارای استخر هم می باشد.

جلالی تصریح کرد: آقای مرتضوی گفت در مورد سلامتی حجاریان جای نگرانی وجود ندارد و حتی شب گذشته شخصا با حجاریان ملاقات داشته است و امکان رفت و آمد خانواده حجاریان هم به این محل وجود دارد و این موضوع به خانواده حجاریان ابلاغ شده است.

سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی گفت: بنده از آقای مرتضوی خواستم که امکان دیدار ما را با آقای حجاریان فراهم کند که ایشان هم قول انجام هماهنگی های لازم جهت ملاقات را داد و ما منتظر این موضوع هستیم.

جلالی در پاسخ به سئوالی در مورد بازداشتگاه موسوم به طبقه منفی چهار وزارت کشور گفت: برخی ها این مسئله را مطرح کرده اند، ما هم اعلام کردیم اگر کسانی مدارک و شواهدی دارند حتما به ما اطلاع بدهند، در وزارت کشور بازداشتگاه وجود ندارد، اما اینکه در جریان اغتشاشات اخیر، از این مکان به عنوان بازداشتگاه موقت استفاده شده باشد یا خیر، جای بررسی دارد.