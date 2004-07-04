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۱۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۱۷

با راي نمايندگان مجلس

اعتبارنامه نماينده زرتشتيان تاييد شد

نمايندگان به اعتبارنامه كورش نيكنام، نماينده زرتشتيان راي مثبت دادند.

به گزارش خبرگزاري پارلماني مهر، اعتبارنامه كورش نيكنام كه درشعبه 15 رد شده بود در كميسيون تحقيق بررسي و با اكثريت آرا تاييد شد.

كميسيون تحقيق، موضوع محكوميت كيفري نيكنام را كه براساس آن اعتبارنامه وي درشعبه 15 رد شده بود را مورد بررسي قرار داد و پس از شنيدن دفاعيات وي و با توجه به اين كه دوره محروميت نامبرده از حقوق شهروندي براي چند سال بوده و به پايان رسيده است، اعتبارنامه وي را تصويب كرد.

درنهايت اعتبارنامه نيكنام با 170راي مثبت، 19 راي ممتنع و 35 راي مخالف در مجلس شوراي اسلامي تاييد شد.

کد مطلب 92113

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