اعتبارنامه نماينده زرتشتيان تاييد شد

به گزارش خبرگزاري پارلماني مهر، اعتبارنامه كورش نيكنام كه درشعبه 15 رد شده بود در كميسيون تحقيق بررسي و با اكثريت آرا تاييد شد.

كميسيون تحقيق، موضوع محكوميت كيفري نيكنام را كه براساس آن اعتبارنامه وي درشعبه 15 رد شده بود را مورد بررسي قرار داد و پس از شنيدن دفاعيات وي و با توجه به اين كه دوره محروميت نامبرده از حقوق شهروندي براي چند سال بوده و به پايان رسيده است، اعتبارنامه وي را تصويب كرد.

درنهايت اعتبارنامه نيكنام با 170راي مثبت، 19 راي ممتنع و 35 راي مخالف در مجلس شوراي اسلامي تاييد شد.