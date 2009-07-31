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۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

امیر حیدری در گفتگو با مهر:

هیچ کشوری نمی تواند فکر تجاوز به میهن اسلامی را در ذهن متبادر کند

هیچ کشوری نمی تواند فکر تجاوز به میهن اسلامی را در ذهن متبادر کند

قزوین - خبرگزاری مهر: جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: با وجود آمادگی بالا و اقتدار ارتش، هیچ کشوری حتی فکر تجاوز به میهن اسلامی را نمی تواند در ذهن متبادر کند.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری در حاشیه مراسم معرفی فرمانده جدید لشگر 16 زرهی قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: امروز با رهبری فرماده کل قوا و تعهد و شجاعت نیروهای نظامی، ارتشی آماده و مقتدر داریم که هیچ کشوری حتی فکر تجاوز به میهن اسلامی را در ذهن نمی تواند متبادر کند.

حیدری افزود: به لطف الهی نیروهای ارتش در آمادگی کامل هستند و با توجه به رجزخوانی های دشمنان به ویژه رژیم غاصب اسرائیل اگر این رژیم دست به حماقت بزند طومارش را درهم می پیچیم.

جانشین نزاجا به دستاوردهای دفاعی و نظامی در چند سال اخیر کشور اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در صنایع نظامی و دفاعی توانسته ایم به پیشرفتهای ارزشمندی دست پیدا کنیم و توان ساخت بسیاری از سلاحهای نظامی مورد نیاز خود را داریم و قادر هستیم بدون وابستگی به دیگران در زمینه دفاعی استقلال خود را حفظ کنیم.

حیدری با اشاره به توان طراحی جنگی و تاکتیک ارتش اضافه کرد: با داشتن نیروهای مجرب و متخصص در نیروی زمینی متناسب با تهدیدات دشمنان تاکتیکهای جدیدی طراحی و در دانشکده های نظامی نهادینه می شود و متناسب با این تاکتیکها تجهیزات لازم را تهیه و تامین می کنیم.

امیر حیدری تصریح کرد: در مانورهای نظامی تعدادی از ادوات ساخته شده نظامی آزمایش شده است و در آینده نیز به اقتضای زمان برخی از صنایع دفاعی که به دست فرزندان مبتکر کشور طراحی و ساخته شده است، آزمایش خواهد شد.

وی ارتش ایران را ولایی و مطیع رهبر و فرماندهی کل قوا دانست و یادآور شد: ماموریت اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتلای نام الله، صیانت از اسلام و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در رکاب ولی فقیه است.

کد مطلب 921142

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