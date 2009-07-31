بزرگترین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته ایران در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سید محمد سیدی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته با حضور 200 شرکت توانمند در فضایی به مساحت 40 هزارمترمربع دایر می شود.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد با بیان اینکه 20 نمایندگی خارجی در این دوره از نمایشگاه حضور دارند، افزود: این نمایندگی ها از کشورهای آلمان، امارات، هند، انگلیس، ژاپن، فرانسه، چین، کره جنوبی، لهستان و مالزی هستند.

سیدی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان داخلی نیز از استانهای تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، همدان، مرکزی، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران، سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان غربی حضور دارند.

وی درباره زمینه فعالیت شرکت کنندگان در این نمایشگاه اظهار داشت: خودروسازی، قطعه سازی، خدمات پس از فروش، بازرگانی، طراحی و مهندسی، نشریات تخصصی، ماشین آلات و تجهیزات قطعه سازی، ابزارسازی، روغن موتور، رنگ اتومبیل، سیستم های ایمنی، صوتی و تصویری، خودرو و ماشین های راهسازی عمده ترین زمینه فعالیت این شرکت کنندگان است.

همچنین همزمان با برگزاری نمایشگاه، سمینارها و همایش های مربوط به صنعت خودرو برگزار می شود.

نهمین نمایشگاه بین المللی خودرو در مقایسه با سال گذشته به لحاظ افزایش حضور نمایندگی های خارجی ، خودرو سازان بزرگ و قطعه سازان خودرو رشد چشمگیری داشته است.