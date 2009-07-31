الگوی کشت کشاورزی در کشور رعایت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حسین انصاری فر عصر پنجشنبه در حاشیه سفر به استان گلستان و نشست با مدیران کشاورزی استان افزود: برای نیل به توسعه اقتصادی و کشاورزی پایدار و گذر از کشاورزی سنتی باید به مدیرت منابع آبی توجه شود.

وی از تبدیل لایحه رعایت الگوی کشت در بخش کشاورزی به قانون خبر داد و گفت: براساس این الگو باید به جای مزارع شالی، پنبه و دانه های روغنی در گلستان جایگزین شود.

وی اظهار داشت: همچنین ایجاد باغات مثمر در اراضی شیبدار و رعایت شدن استعداد طبیعی آب و خاک از مواردی است که براساس این الگو باید صورت گیرد.

وی خرید تضمینی محصولات زراعی را از جمله فعالیتهای این وزراتخانه برشمرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 1.5 میلیون تن محصول شامل دانه های روغن، برگ سبز چای و سیب زمینی در کشور خریداری شده است.

به گفته انصاری فر، این درحالی است که تا پایان سال گذشته 2.5 میلیون تن محصول کشاورزی از کشاورزان خریداری شد و سه برابر برنامه پنجساله قبل رشد داشته است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیت منابع آبی بیان داشت: از این پس سهم آب هر کشاورز از آب چاه، قنات و چشمه براساس مترمکعب خواهد بود و ساعتی آب داده نمی شود.

انصاری فر به سیستم آبیاری تحت فشار اشاره و اضافه کرد: تاکنون 730 هزار هکتار از اراضی کشور به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شدند که از این مقدار 500 هزار هکتار قبل از دولت نهم بوده است.

وی افزود: سال جاری نیز 240 هزار هکتار از اراضی کشور به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می شود که اجرای این طرح در توسعه و رونق اقتصادی و کشاورزی مهم است.