به گزارش خبرنگار مهر، هندبالیست های نوجوان کشورمان هشتم مردادماه با قبول شکست برابر تیم فرانسه در رده دهم مسابقات قهرمانی جهان ایستادند تا در نهایت نسبت به دوره اول این مسابقات(سال 2005) دو پله تنزل و نسبت به دوره دوم این رقابتها(سال 2007)، شاهد دو پله صعود این تیم در جدول رده بندی جهانی باشیم.

تیم ایران در گروه مقدماتی این رقابتها در شرایطی با تیم های دانمارک، الجزایز، تونس و کویت هم گروه شده بود که در این مسابقات سجاد استکی بازیکن 18 ساله تیم کشورمان در آخرین سال بازی خود در رده نوجوانان به عنوان بهترین گل زن مسابقات شناخته شد و توانست افتخار بزرگی برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

براساس گزارش سایت فدراسیون جهانی هندبال از امتیازات بازیکنان و تیم ها، بسیاری از بازیکنان نوجوان کشورمان به همراه تیم هندبال در رده برترین تیم غیر اروپایی حاضر در این مسابقات قرار گرفتند اما این مسئله را نباید از قلم انداخت که این تیم با در اختیار داشتن اکثر بازیکنان اصفهانی عازم این رقابتها شده و چنین نتیجه ای را کسب کرده است.

هرچند باید این مسئله را قبول کنیم که اصفهان در بخش استعدادیابی پیشتاز هندبال ایران است اما قطعا اگر مسئولین از تمام پتانسیل های هندبال کشورمان استفاده می کردند شاهد رده بندی بهتری از تیم ایران در این مسابقات بودیم.

با نگاهی به نتایج این رقابتها می توان به این نتیجه رسید که تیم ایران در نیمه دوم رقابتها دچار افت بدنی شده و تاکتیک مناسبی را برابر رقبا به نمایش نگذاشته است. هر چند هندبالیست های نوجوان کشورمان هشت اردوی داخلی، یک اردوی برون مرزی در اوکراین و یک تورنمنت چهارجانبه در هنگ کنگ را پشت سرگذاشتند اما با نگاهی به باخت های ایران برابر تیم اروپایی به این نتیجه می رسیم که این تعداد برنامه تدارکاتی برای هماهنگی تیمی نوجوان و ارائه تاکتیک های جدید بسیار کم است و اگر می خواهیم در دوره بعد این مسابقات به نتیجه ایده آل تری برسیم باید زمان بیشتری را صرف نوجوانان کنیم.

طبق قوانین فدراسیون جهانی هندبال IHF هر تیمی به غیر تیم های اروپایی که بتواند جزء 10 تیم برتر مسابقات جهانی بایستد یک سهمیه به سهمیه های آن قاره در دوره بعد رقابتها افزوده خواهد شد. بدین ترتیب با قرار گرفتن تیم ایران در بین 10 تیم اول سهمیه قاره آسیا برای شرکت در دوره بعد مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان به چهار تیم افزایش یافت.

سومین دوره رقابتهای هندبال نوجوانان جهان هم از 28 تیر ماه تا نهم مرداد ماه به میزبانی تونس و با حضور 20 تیم برگزار شد که تیم ایران در مکان دهم ایستاد. رده بندی نهایی این مسابقات بدین ترتیب است :

1- کرواسی، 2- ایسلند، 3- سوئد، 4- تونس، 5- دانمارک، 6- اسپانیا، 7- آلمان، 8- نروژ، 9- فرانسه، 10- ایران، 11- آرژانتین، 12- مصر، 13- قطر، 14- الجزایر، 15- برزیل، 16- لیبی، 17- پرتغال، 18- ونزوئلا، 19- کویت و 20- مراکش.