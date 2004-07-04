به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل ازسايت كنفدراسيون فوتبال آسيا ، تيم اردن درسال 2004 توانست از رده 152 جدول رده بندي فيفا به رده 43 صعود كند و اين امراز رشد فوتبال اين كشور حكايت دارد. اين تيم درحال حاضر پس از تيم هاي ايران ، كره جنوبي، ژاپن و عربستان سعودي دررتبه پنجم جدول رده بندي آسيا جاي دارد.



اردن در29 بازي پاياني خود 15 پيروزي، 8 تساوي و 6 شكست در كارنامه اش ثبت شده است. بسياري ازكارشناسان فوتبال آسيا براين عقيده اند كه تيم هاي ايران، ژاپن، تايلند وعمان درگروه مرگ مسابقات جام ملت ها قرار دارند حال آنكه گروه B مسابقات با حضور تيم هاي اردن، كره جنوبي، كويت و امارات سخت تربه نظرمي رسد.

اكنون بايد ديد آيا اردن مي تواندشايستگي هاي خود را دراين رقابت ها ثابت كند و نشان دهد كه اين موفقيت ها اتفاقي نبوده است ياواقعيت چيز ديگريست.