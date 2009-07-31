عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- منابع امنیتی عراق از کشته شدن 11 نفر از ساکنان اردوگاه اشرف(مقر گروهک تروریستی منافقین) در جریان سه روز درگیری میان نیروهای امنیتی و طرفداران گروهک تروریستی منافقین خبر دادند.



- همچنین بر اثر دو حمله مسلحانه به دفتر یکی از احزاب عراقی در شهر بعقوبه و مرکز پلیس در شهر القائم در نزدیک مرز عراق و سوریه، دست کم 11 نفر کشته شدند.



- وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مقامهای عراقی به نظامیان آمریکایی اجازه دادند کمکهای پزشکی را برای ساکنان اردوگاه اشرف ( مقر گروهک تروریستی منافقین) که در درگیری با نیروهای امنیتی عراق، مجروح شدند، ارسال نمایند.



- محمد ششم شاه مغرب در دهمین سالگرد پادشاهی خود، متعهد به ادامه سیاست اصلاحات در این کشور شد.



- کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، تحریمهای تحمیلی علیه شخصیتهای سوریه یا نزدیک به این کشور را که متهم به دخالت یا خشونت در لبنان هستند، با وجود نشانه های مثبت صادره از دمشق ، تمدید کرد.



- فرستاده چین به خاورمیانه در دیدار با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه، حمایت کشورش را از برقراری صلح عادلانه و فراگیر در منطقه اعلام کرد.



- شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع تصمیم گرفت ماموریت نیروهای حافظ صلح بین المللی و آفریقایی(مینواد) را ایالت دارفور سودان، دوازده ماه دیگر تمدید کند.



- زلایا رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس خواستار مسدود شدن حسابهای بانکی عاملان کودتا در این کشور شد.



- ونزوئلا و برزیل موافقت خود را برای افزایش فشارها بر دولت کودتا در هندوراس اعلام کردند.



- فرستاده ویژه رئیس جمهوری آَمریکا به سودان در سخنانی در برابر اعضای کمیته امور خارجی مجلس سنا خواستار حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم شد.



- حمله مردان مسلح به یک کاروان نظامی در منطقه گردشگری در غرب پایتخت الجزایر، دست کم 11 کشته به جاگذاشت.



- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمایت خود را از تلاشهای صلح میان دولت فیلیپین و شورشیان مسلح اعلام کرد.



- آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، در یک گفتگوی مطبوعاتی، هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا را به همکاری با آنچه شاخه های افراطی اسلام و یهودی ستیزی خواند، متهم کرد.



- شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ساحل عاج شد.



- ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه ششم آگوست به دعوت رجیب طیب اردوغان همتای ترک خود به آنکارا سفر می کند.

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