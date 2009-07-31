اولین گردهمایی علمی مولفین و مدرسین آموزش زبان کردی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شب گذشته در مجتمع فرهنگی فجر، برترین های اولین گردهمائی علمی مولفین و مدرسین آموزش زبان کردی معرفی و با اهداء لوح تقدیر و تندیس ویژه از آنها تجلیل به عمل آمد.

این گردهمائی که به همت انجمن غیردولتی جوانان "ژیانه وه" و با همکاری سازمان ملی جوانان استان کردستان برگزار گردید، جمعی از صاحب نظران و مدرسین آموزش زبان کردی در آن حضور داشتند.

در این همایش یک روزه علاوه بر تجلیل از مدرسین برتر زبان کردی در استان کردستان و سایر نقاط کشور 6 مقاله در خصوص وضعیت زبان کردی و چالش های پیش روی این زبان در کشور و سایر نقاط جهان نیز ارائه گردید.

برگزاری میزگرد بررسی و نقد جزوات آموزشی زبان کردی، سخنرانی با موضوعات زبان کردی و جهان نوین و خزانه لغات زبان کردی از جمله دیگر بخش های این همایش یک روزه بود که با استقبال قابل توجه مردم نیز مواجه گردید.

در پایان این گردهمائی یک روزه از مصطفی ایلخانی زاده، رضا شجیعی، منصور رحمانی، رحیم سلطانی، رحیم لقمانی، باباشیخ حسینی، ابراهیم اسماعیل پور، سهیلا محمدی، ماجد مردوخ روحانی، محمد رحیمی و علی عباسی که با ارائه مقاله و شرکت در میزگردها مشارکت داشته و به عنوان مدرس برتر و فعال در حوزه تدریس زبان کردی، با اهداء لوح تقدیر، تندیس همایش و جایزه نقدی از آنها تجلیل به عمل آمد.

اجرای موسیقی توسط عادل نادری و برگزاری برنامه های فرهنگی مختلف از جمله دیگر بخش های اختتامیه اولین گردهمائی علمی مولفین و مدرسین آموزش زبان کردی در سنندج بود.