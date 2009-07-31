امکانات تجسس و نجات برای مقابله با آلودگیهای نفتی دریای خزر توسعه می یابد

علی طاهری مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پیشرو در بخش تجسس و نجات در حوزه دریای خزر است.

وی با اشاره به اجرای مانور حوادث دریایی اظهار داشت: اجرای نخستین مانورم شترک حوادث دریایی کشورهای حاشیه خزر در انزلی نقش موثری در نگهداری و حفظ این دریا برای مقابله با تهدیدها دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور ادامه داد: در حال حاضر به لحاظ آمادگی موجود در دریای خزر حوادث ناشی از تهدیدهای دریایی نسبت به گذشته 40 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه توسعه در دریای شمال و جنوب کشور یکی از محورهای اصلی فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی است، گفت: به لحاظ سخت افزاری و آمادگی برای ورود به عرصه فعالیت اقتصادی، تمهیدات قابل توجهی پیش بینی شده است.

طاهری از افزایش دو برابری ناوگان در دریای خزر خبر داد و یادآور شد: با همکاری بخش خصوصی توسعه و تجهیزات ناوگان دریای خزر به دو برابر افزایش می یابد.