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۱۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۱:۳۷

داديار مجتمع قضايي اطفال در گفتگو با "مهر " :

نوع برخورد با زندانيان بر اساس جرم نيست

نوع برخورد و امكانات در زندانها و به خصوص كانون اصلاح و تربيت براي مجرمان حرفه اي و جواني كه به علت جرمي سبك راهي زندان شده يكسان است ، در حالي كه برخورد با زندانيان بايد بر اساس نوع جرم باشد.

داديار مجتمع قضايي اطفال در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : شدت مجازات و نوع برخورد با مجرمين بايد به حدي باشد كه لذت ارتكاب جرم را در بين نوجوانان و جوانان از بين ببرد، در حالي امروزه  با  تمامي مجرمين يك نوع برخورد مي شود ونوع برخوردها متناسب با نوع جرم نيست .

مسعود عالي پور با اشاره به اينكه نوع برخورد با زندانيان بايد متفاوت باشد ، گفت : نوع برخورد با يك زنداني كه به علت ارتكاب جرمي ساده راهي زندان شده است با فردي  كه به علت خلاف سنگين دستگير شده است ، بايد متفاوت باشد در حالي كه امروزه وضعيت تمامي زندانيان به خصوص قشر جوان به يك شكل است و تفاوتي در نوع برخورد با آنان در زندان ها ديده نمي شود .

وي افزود  : امروزه گرچه  طبقه بندي زندانيان  بر اساس جرم ارتكابي صورت مي گيرد اما با اين وجود نوع برخورد با زندانيان بر اساس جرم انجام شده نيست و با تمامي آنان  يك نوع  برخورد مي شود .

وي گفت : در زندانها سارق مسلح در وضعيت و شرايطي همچون يك زنداني مالي نگهداري مي شود و اين نوع برخورد تاثيري پذيري مثبتي نمي تواند براي زنداني به همراه داشته باشد .

عالي پور تصريح كرد : با وجود اينكه در كانون اصلاح و تربيت طبقه بندي زندانيان بر اساس جرم ارتكابي اجرا مي شود، اما نوع برخورد با تمامي جوانان بزهكار  به يك شكل است  و تمامي افراد از يك نوع امكانات  برخوردار هستند در حالي كه بايد درنوع برخورد بين مجرمين تفاوتي قائل شد.

داديار مجتمع قضايي اطفال خاطر نشان كرد :  در اعمال سختگيري نبايد چنان افراط كنيم كه حالت شكنجه پيدا كند و نه چندان در نوع رفتارمان ملايمت  نشان دهيم كه قهريه بودن دادگستري فراموش شود .

کد مطلب 92119

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