نوع برخورد با زندانيان بر اساس جرم نيست

داديار مجتمع قضايي اطفال در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : شدت مجازات و نوع برخورد با مجرمين بايد به حدي باشد كه لذت ارتكاب جرم را در بين نوجوانان و جوانان از بين ببرد، در حالي امروزه با تمامي مجرمين يك نوع برخورد مي شود ونوع برخوردها متناسب با نوع جرم نيست .

مسعود عالي پور با اشاره به اينكه نوع برخورد با زندانيان بايد متفاوت باشد ، گفت : نوع برخورد با يك زنداني كه به علت ارتكاب جرمي ساده راهي زندان شده است با فردي كه به علت خلاف سنگين دستگير شده است ، بايد متفاوت باشد در حالي كه امروزه وضعيت تمامي زندانيان به خصوص قشر جوان به يك شكل است و تفاوتي در نوع برخورد با آنان در زندان ها ديده نمي شود .

وي افزود : امروزه گرچه طبقه بندي زندانيان بر اساس جرم ارتكابي صورت مي گيرد اما با اين وجود نوع برخورد با زندانيان بر اساس جرم انجام شده نيست و با تمامي آنان يك نوع برخورد مي شود .

وي گفت : در زندانها سارق مسلح در وضعيت و شرايطي همچون يك زنداني مالي نگهداري مي شود و اين نوع برخورد تاثيري پذيري مثبتي نمي تواند براي زنداني به همراه داشته باشد .

عالي پور تصريح كرد : با وجود اينكه در كانون اصلاح و تربيت طبقه بندي زندانيان بر اساس جرم ارتكابي اجرا مي شود، اما نوع برخورد با تمامي جوانان بزهكار به يك شكل است و تمامي افراد از يك نوع امكانات برخوردار هستند در حالي كه بايد درنوع برخورد بين مجرمين تفاوتي قائل شد.

داديار مجتمع قضايي اطفال خاطر نشان كرد : در اعمال سختگيري نبايد چنان افراط كنيم كه حالت شكنجه پيدا كند و نه چندان در نوع رفتارمان ملايمت نشان دهيم كه قهريه بودن دادگستري فراموش شود .