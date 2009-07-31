به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از دیلی ورایتی اعلام کرد بازیگر 45 ساله برنده اسکار نقش معلمی را ایفا خواهد کرد که برای آزاد کردن همسر متهم به قتل خود از زندان تلاش می‌کند. "برای او" سال 2008 با بودجه 9 میلیون یورو به کارگردانی فرد کاوایه ساخته شد و گرچه در فرانسه فقط چهار میلیون یورو فروخت، اما نامزد جایزه سزار بهترین فیلم اول شد.

هگیس 56 ساله که سال 2006 با فیلم سینمایی "تصادف" دو جایزه اسکار بهترین فیلم و فیلمنامه را برد، قصد دارد در پروژه "سه روز آینده" عمق ایمان و محدودیت‌های عشق را به تصویر بکشد. او در گفتگو با ورایتی دلیل انتخاب کرو را توانایی این ستاره هالیوودی در تصویر کردن مردان عادی ذکر کرد.

فیلمساز کانادایی در این باره گفت: ما کرو را در قالب گلادیاتور هم دیده‌ایم، اما او در بسیاری از فیلم‌ها در قالب مرد عادی ظاهر شده است. موضوع اصلی در "سه روز آینده" این است که آیا شما می‌توانید زنی را که دوست دارید آزاد کنید حتی اگر بدانید با این کار به مردی تبدیل می‌شود که همسرتان دیگر شما را دوست نخواهد داشت.

هگیس حدود 40 فیلم و مجموعه تلویزیونی به عنوان فیلمنامه‌نویس در کارنامه دارد که از جمله مهمترین آنها عبارتند از "مایه آرامش"، "کازینو رویال"، "پرچم‌های پدران ما" و "محبوبه میلیون دلاری". او دو سال پیش "در دره الاه" را ساخت که در جشنواره ونیز حضور داشت و نامزدی اسکار بهترین بازیگر مرد را برای تامی لی جونز به ارمغان آورد.

راسل کرو که فیلم‌های برنده اسکار "گلادیاتور" و "یک ذهن زیبا" را در کارنامه دارد، این روزها مشغول بازی در فیلم سینمایی "رابین هود" به کارگردانی ریدلی اسکات است.