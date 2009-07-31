به گزارش خبرنگار مهر، انجمن بین‌المللی کتابداران مدارس (IASL)، سی و هشتمین گردهمایی سالانه خود را دوم تا چهارم سپتامبر 2009(۱۱ تا ۱۳ شهریور سال جاری) در ایتالیا برگزار می‌کند.

گردهمایی امسال در کنار سیزدهمین "همایش گفتگو درباره پژوهش در کتابداری مدارس" برگزار می‌شود.

موضوع گردهمایی امسال "کتابخانه‌های مدارس و پرورش دانش آموزان برای آینده" است.

هماهنگی و اجرای گردهمایی امسال انجمن بین‌المللی کتابداران مدارس را دانشگاه پادوا(Padua) و "انجمن کتابداری ایتالیا" بر عهده دارند.

یکی از برنامه‌های جانبی گردهمایی، همایش "خواندن در عصر دیجیتال: "آموزش به کتاب خوان ناشکیبا و حساس" با شرکت "شبکه اروپایی کتابخانه های مدارس و آموزش اطلاعات"، "کتابخانه های مدارس و مراکز پژوهش ایفلا" و " شورای مدرسه‌های بین المللی اروپا" است که در روز اول سپتامبر (۱۰ شهریور) برگزار می شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس http://www.iasl-online.org/events/conf/2009/bookmarks.htm مراجعه کنند.

مأموریت اصلی انجمن بین المللی کتابداران مدارس (ایاسل)، تدارک یک مجمع و هم اندیشی بین‌المللی برای کسانی که علاقه‌مند به ارتقای کارآمد برنامه های رسانه ای کتابخانه ها به عنوان ابزار حیاتی در فرآیند آموزشی و یاددهی یادگیری است همچنین راهنمایی و ارایه مشاوره برای توسعه برنامه‌های کتابخانه‌های مدارس و حرفه کتابداری مدارس است. این انجمن با همکاری و مساعدت انجمنهای حرفه‌ای و سازمانهای تخصصی کار می‌کند.

عضویت در این انجمن جهانی است و شامل کتابداران مدارس، معلمان، کتابداران، مشاورین اطلاعاتی، مشاوران، مدیران آموزشی و افرادی که به نحوی مسئولیت کتابخانه و خدمات اطلاعاتی مدارس را عهده‌دار هستند، همچنین اساتید دانشگاه‌ها و دانشکده‌هایی که دارای برنامه کتابداری و گرایش کتابداری مدارس هستند و دانشجویانی که در حال گذارندان دوره‌های لیسانس و تحصیلات تکمیلی هستند، می‌شود.