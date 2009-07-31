هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد آنگ لی که در سال‌های 2005 و 2007 به ترتیب با فیلم‌های "کوهستان بروکبک" و "هوس، احتیاط" جایزه شیر طلایی بهترین فیلم جشنواره ونیز را از آن خود کرده، امسال در کنار چهار هنرمند دیگر برای انتخاب هشت برگزیده بخش مسابقه رسمی این رویداد معتبر سینمایی به ونیز می‌آید.

ساندرین بوناره بازیگر نامدار فرانسوی یکی از اعضای هیئت داوران است که نخستین حضور او در جشنواره ونیز به سال 1985 برمی‌گردد، دوره‌ای که در فیلم برنده شیر طلایی آنیه واردا ایفای نقش کرده بود. او 10 سال بعد یعنی در 1995 برای بازی در فیلم سینمایی "قضاوت در سنگ" برنده جایزه ولپی بهترین بازیگر زن ونیز شد.

لیلیانا کاوانی فیلمساز ایتالیایی که سال 1966 با نخستین فیلم خود به لیدو آمد، جو دانته فیلمساز آمریکایی که امسال "حفره" را در بخش خارج از مسابقه دارد، آنوراگ کاشیاپ فیلمساز و نویسنده سینمای نوین هند و لوچیانو لیگابو آهنگساز و خواننده سرشناس ایتالیایی دیگر اعضای هیئت داوران مسابقه رسمی ونیز 2009 هستند.

این هیئت پنج نفری برای انتخاب برندگان هشت جایزه اصلی جشنواره ونیز تصمیم می‌گیرند که از آن جمله می‌توان به شیر طلایی بهترین فیلم، جام ولپی برای بهترین بازیگران زن و مرد، شیر نقره‌ای بهترین کارگردان و جایزه ویژه هیئت داوران اشاره کرد. جشنواره فیلم ونیز از دوم تا دوازدهم سپتامبر در ایتالیا برگزار می‌شود.