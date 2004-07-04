نتايج آخرين روزمسابقات واليبال قهرماني نوجوانان كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" درآخرين روزازاين مسابقات تكليف دو تيم صعود كننده به گروه نهايي مشخص شد. ضمناچهره 8 تيم صعود كننده به دور نهايي رقابتهاي واليبال باشگاههاي كشور كه در يك گروه به رقابت مي پردازند مشخص شد. در اين ديدارها نتايج زير بدست آمد:

فارس 3 ، سيستان صفر، چهارمحال بختياري 3 ، كرمان يك ، بوشهر 3 ، يزد 2، خوزستان 3 ، هرمزگان صفر. در پايان آخرين روز اين مسابقات تيم هاي واليبال نوجوانان فارس و خوزستان به دور نهايي صعود كردند. 8 تيم صعود كننده به دوره نهايي مسابقات واليبال نوجوانان كشوردرسال 1383 نيزشامل تيم هاي زير است:تهران ، گلستان،آذربايجان غربي وشرقي ،اصفهان، مركزي ، فارس واستان خوزستان.