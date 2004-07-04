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۱۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۱:۵۳

نتايج آخرين روزمسابقات واليبال قهرماني نوجوانان كشور

آخرين روز مسابقات واليبال مرحله اول قهرماني نوجوانان كشور درشهرستان كازرون ازگروه 4 تحت عنوان جام ميكاييل يولمه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" درآخرين روزازاين مسابقات تكليف دو تيم صعود كننده به گروه نهايي مشخص شد. ضمناچهره  8 تيم صعود كننده به دور نهايي رقابتهاي واليبال باشگاههاي كشور كه در يك گروه به رقابت مي پردازند مشخص شد. در اين ديدارها نتايج زير بدست آمد:
فارس 3 ، سيستان صفر، چهارمحال بختياري 3 ، كرمان يك ، بوشهر 3 ، يزد 2، خوزستان 3 ، هرمزگان صفر. در پايان آخرين روز اين مسابقات تيم هاي واليبال نوجوانان فارس و خوزستان به دور نهايي صعود كردند. 8 تيم صعود كننده به دوره نهايي مسابقات واليبال نوجوانان كشوردرسال 1383 نيزشامل تيم هاي زير است:تهران ، گلستان،آذربايجان غربي وشرقي ،اصفهان، مركزي ، فارس واستان خوزستان.

 

کد مطلب 92121

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