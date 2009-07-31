این کارگردان و بازیگر تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش "عشق لرزه" نوشته اریک امانوئل اشمیت و ترجمه هایده حائری را از 15 مهر تا 25 آبان‌ماه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه ببرم. تا به حال حضور هومن برق‌نورد، افسانه ماهیان، ناهید مسلمی و بهناز جعفری در این نمایش قطعی شده و در حال رایزنی برای حضور یک بازیگر زن دیگر در نمایش هستیم.



سلیمی افزود: مسأله اصلی این نمایش همان بررسی وقایع بسیار بسیار ارزشمند میان زن و مرد است که به محیط زندگی خانودگی برمی‌گردد. در این اثر نمایشی محمد هراتی طراحی صحنه، نگار نعمتی طراحی لباس، نیما علیزاده آهنگسازی و سهند عبیدی دراماتورژی کار را بر عهده دارند. خیام وقار نیز مدیر اجرایی و دستیار کارگردان نمایش است.



سهراب سلیمی نمایش "مهمانسرای دو دنیا" را سال 87 با حضور علی سرابی، نوید جهانزاده، غزاله رشیدی، محسن حسینی، علا محسنی، مینو زاهدی، پردیس افکاری و مینا خسروانی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد.