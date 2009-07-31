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۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

"عشق لرزه" سلیمی به تئاتر شهر می‌رسد

"عشق لرزه" سلیمی به تئاتر شهر می‌رسد

سهراب سلیمی نمایش "عشق لرزه" نوشته اریک امانوئل اشمیت را مهرماه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌برد.

این کارگردان و بازیگر تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش "عشق لرزه" نوشته اریک امانوئل اشمیت و ترجمه هایده حائری را از 15 مهر تا 25 آبان‌ماه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه ببرم. تا به حال حضور هومن برق‌نورد، افسانه ماهیان، ناهید مسلمی و بهناز جعفری در این نمایش قطعی شده و در حال رایزنی برای حضور یک بازیگر زن دیگر در نمایش هستیم.

سلیمی افزود: مسأله اصلی این نمایش همان بررسی وقایع بسیار بسیار ارزشمند میان زن و مرد است که به محیط زندگی خانودگی برمی‌گردد. در این اثر نمایشی محمد هراتی طراحی صحنه، نگار نعمتی طراحی لباس، نیما علیزاده آهنگسازی و سهند عبیدی دراماتورژی کار را بر عهده دارند. خیام وقار نیز مدیر اجرایی و دستیار کارگردان نمایش است.

سهراب سلیمی نمایش "مهمانسرای دو دنیا" را سال 87 با حضور علی سرابی، نوید جهانزاده، غزاله رشیدی، محسن حسینی، علا محسنی، مینو زاهدی، پردیس افکاری و مینا خسروانی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد.

کد مطلب 921215

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