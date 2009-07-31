یک ایرانی کیگان را به مربیگری نیوکاسل بازمی گرداند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رسانه های انگلیسی، درک لامبیاس، مدیر ورزشی تیم فوتبال نیوکاسل، عنوان کرده این باشگاه به بالاترین پیشنهاد خرید پاسخ مثبت می دهد. وی گفت: ما با چند نفر در خصوص فروش سهام باشگاه وارد مذاکره شده ایم. عده ای هستند که پیشنهادهای خوبی ارائه می کنند اما وقتی پای خرید به میان می آید می بینیم با آنچه گفته اند خیلی فاصله دارند.

وی افزود: هرکسی که باشگاه را خریداری می کند، می خواهد مربی خودش را بیاورد. وقتی " مایک " باشگاه را خرید سام آلاردایس مربی بود اما او این مربی را نمی خواست.

سخنگوی محجوب هم گفت: پول آماده است. آقای محجوب علاقمند است این باشگاه را بخرد و به یک اعتبار جهانی دست پیدا کند. او می خواهد کوین کیگان ، اسطوره باشگاه نیوکاسل، را به این تیم بازگرداند. آقای محجوب مشکلی با آلن شیرر ندارد اما فکر می کند کیگان می تواند اعتبار بیشتری برای نیوکاسل به همراه داشته باشد.