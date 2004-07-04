مجلس نمايندگان ناظر خود را انتخاب كرد(1)

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه علني امروز مجلس كه به رياست غلامعلي حداد عادل تشكيل شد نمايندگان بر اساس بند

" ب" ماده 21 اصلاحي قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تير ماه 1351 الياس نادران نماينده مردم تهران و قاسم عزيزي نماينده مردم شازند را بعنوان ناظر در هيات نظارت اندوخته اسكناس انتخاب كردند.

مدت ماموريت دو نماينده ناظر در اين هيات با هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي شروع و تا انتخاب جانشين در اين سمت ادامه خواهد يافت.

همچنين دو نفر از نمايندگان نيز به عنوان ناظر در كميته اجرا و پيگيري و هماهنگي هاي لازم حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين انتخاب شدند.

بر اساس ماده (5) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 19/2/1369 ، نمايندگان پس از راي گيري با ورقه حسين شيخ الاسلام نماينده مردم تهران و سيد محمدرضا ميرتاج الديني نماينده مردم تبريز را بعنوان ناظر دركميته اجرا و پيگيري و هماهنگي هاي لازم جهت حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين انتخاب كردند.

اين گزارش مي افزايد: يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم بعنوان ناظر در هيات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.

بر اساس بند ج ماده 10 قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند ماه 1364 و پس از راي گيري با ورقه حسن كامران دستجردي نماينده مردم اصفهان بعنوان ناظر در هيات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.