در اسرائیل بازی کرده ام اما یک مسیحی معتقدم/ امیدوارم به مس کمک کنم

مارسیو فابیانو جیوانینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضور در لیگ رژیم اشغالگر قدس و انجام دیدارهایی با این تیم در لیگ قهرمانان اروپا گفت: من یک فوتبالیستم و فارغ از تمام مسائل سیاسی تیم خود را انتخاب می کنم. البته من مسیحی کاملا معتقد هستم و امروز بسیار خوشحالم در کشوری فوتبالم را ادامه می دهم که به مسائل دینی اعتقاد زیادی داشته و برای پیروان سایر مذاهب خصوصا مسیحیان هم احترام خاصی قائل هستند.

وی با بیان اینکه با پیشنهاد مدیر برنامه اش"امیر مظلومی" تیم مس کرمان را انتخاب کرده است، اضافه کرد: این تیم نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیاست. من هم پس از حضور قابل قبولی که در لیگ قهرمانان اروپا داشتم، امسال می خواهم به همراه مس در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنم، تا تجربه حضور در این مسابقات راه هم کسب کنم، موضوعی که برایم بسیار جالب توجه است.

مدافع برزیلی تیم فوتبال مس کرمان با بیان اینکه در لیگ قهرمانان اروپا مامور مهار " دل پیه رو" بازیکن یوونتوس بوده است، اظهار داشت: من تعدادی از بازی‌های فصل گذشته مس را دیده ام و از اینکه به یکی از تیم‌های مطرح ایران پیوسته ام، خوشحالم.

وی خاطرنشان کرد: این تیم سال گذشته عنوان سومی را در لیگ برتر کسب کرده و قطعا با بازیکنان مطرحی که از تیم‌های خارجی و داخلی به خدمت گرفته، می خواهد برای قهرمانی لیگ و موفقیت در آسیا، در مسابقات داخلی و خارجی به میدان برود. البته از من هم به عنوان یک بازیکن خارجی توقعات زیادی وجود دارد که تمام تلاشم را انجام می دهم تا در این تیم عملکرد خوبی داشته و انتظارات را برآورده کنم.

جیوانینی در مورد مصدومیتش اضافه کرد: در اردوی اردبیل دچار مصدومیت شدم اما این صحیح نیست که بگویند من پیش از حضور در ایران مصدومیت داشته ام. البته من پیش از حضور در مس تست‌های مختلف پزشکی را پشت سرگذاشتم و حتی آزمایش MRI من هم نشان می دهد، هیچ مشکلی از ناحیه زانو ندارم.

مدافع برزیلی تیم فوتبال مس کرمان در پایان گفت: متاسفانه نمی دانم چرا در ایران این احساس وجود دارد که بازیکنان خارجی با مصدومیت وارد کشور شما می شوند. من تنها ممکن است هفته نخست لیگ را به دلیل کشیدگی عضله پشت پا از دست بدهم اما از هفته‌های بعدی همانند سایر بازیکنان مس برای موفقیت تیم خود تلاش خواهم کرد.

مارسیو فابیانو جیوانینی سابقه بازی در تیم فوتبال مکابی رژیم اسرائیل را در کارنامه ورزشی اش دارد.