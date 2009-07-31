به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد این نمایشگاه از نوامبر امسال تا آوریل 2010 برپا خواهد بود و در آن آثار هنری برتن در طول 27 سال فعالیت سینمایی به نمایش درمیآید؛ از جمله آثاری که او پیش از کارگردانی فیلمهایی چون "بتمن"، "ادوارد دستقیچی" و "سوئینی تاد" خلق کرده است.
فیلمساز 50 ساله آمریکایی تبدیل شدن به موضوع نمایشگاه یکی از موزههای معتبر را تجربهای تازه برای خود خواند و در کنفرانس خبری روز چهارشنبه در موزه هنر مدرن نیویورک گفت: این رویدادی سوررئال و بسیار شگفتانگیز است ... این نمایشگاه چیزی است که واقعا میتواند انرژی تازهای به من بدهد.
مدیران موزه هنر مدرن اعلام کردند در نمایشگاه "تیم برتن" تمام فیلمهای بلند سینمایی او برای عموم مردم به نمایش درمیآید، به علاوه فیلمهای کوتاه و دوران دانشجویی، کارتونها، نقاشیهای دوران کودکی، عروسکها، لباسها و مجسمههایی که برتن آنها را از دنیای فراواقعی الهام گرفته است.
در تبلیغاتی که برای این نمایشگاه طراحی شده بخشهایی از "مریخ حمله میکند" فیلم سال 1996 برتن، یک فیلم آماتوری سیاه و سفید به نام "دکتر روز رستاخیز" و نسخهای تلویزیونی از داستان "هانسل و گرتل" که سال 1983 برای مدتی کوتاه روی آنتن تلویزیون رفت و بعدها هرگز پخش نشد، به نمایش درآمده است.
برتن که این روزها در لندن زندگی میکند، در نشست خبری خود گفت: زندگی در منطقه حاشیهای بربنک در کالیفرنیا مرا مجبور کرد به هنر و تخیل خودم پناه ببرم. آنجا هیچ نوعی از فرهنگ هنری نبود و من هر چه آموختم و به دست آوردم حاصل تماشای تلویزیون و دیدن فیلمهای سینمایی بود.
فیلمساز عجیب و غریب آمریکایی درباره علاقهاش به کارگردانی "آلیس در سرزمین عجایب" ـ که برای اکران در 2010 آماده میشود ـ هم گفت که احساس کرده پیش از این هیچ تجربه قوی درباره این داستان کلاسیک در سینما وجود نداشته است. فیلم داستان دخترکی است که با سقوط در یک حفره وارد دنیای فانتزی میشود.
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