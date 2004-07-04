وزير نفت بايد درباره بازخريد اجباري كاركنان خود پاسخگو باشد

عضو هيات رييسه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: وزير نفت بايد درباره باز خريد اجباري و تسويه حساب عده اي از كاركنان با تجربه خود با 25 سال سابقه به بهانه داشتن مدرك پايين پاسخگو باشد.

شكرالله عطارزداده اضافه كرد: چندي پيش وزارت نفت عده اي ازكاركنان خود را در منطقه خارك و گچساران كه داراي بيش از 25 سال سابقه بودند به دليل مدرك پايين تحصيلي بازخريد اجباري كرده است.

وي افزود: اين درحالي است كه وزارت نفت اين افراد را تهديد كرده كه درصورت عدم موافقت با اين اقدام30 درصد ازمبلغ تعيين شده براي تسويه حساب اين افراد كاسته مي شود.

وي تصريح كرد: اين امر مشكلاتي را براي كاركنان وزارت نفت در اين منطقه به وجود آورده است به گونه اي كه باعث كاهش انگيزه دركارگران شده و محيط كاري اين منطقه را بسيار پر تنش كرده است.

به گفته وي، وزارت نفت درحالي اين افراد را بازخريد اجباري مي كند كه مشخص نيست چه افرادي و با چه تجربه اي جايگزين اين كارگران با تجربه خواهند شد.

عطا رزاده گفت: وزير نفت بايد هر چه زودتر در اين باره به كميسيون انرژي مجلس توضيح دهد.