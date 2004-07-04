كنفرانس بين المللي زلزله در سالگرد زلزله بم

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: اين كنفرانس بين المللي با حمايت هاي استانداري كرمان در دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار مي شود. تصميم بر اين است از اساتيد و اهالي فن در اين همايش بهره كافي برده شود.

دكتر رضا رهگذر افزود: اين كنفرانس در سه مبحث مهندسي عمران، سرمايه گذاري ها و مسائل اجتماعي برگزار مي شود. در اين كنفرانس دانشكده هاي عمران، اقتصاد و علوم اجتماعي عهده دار قسمت هاي مختلف اين كنفرانس خواهند بود.

دانشگاه شهيد باهنر كرمان دهم و يازدهم تير هم همايشي داخلي درباره زلزله با رويكرد زلزله بم برگزار كرد .