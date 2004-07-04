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۱۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۳۹

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان خبر داد

كنفرانس بين المللي زلزله در سالگرد زلزله بم

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان گفت:دانشگاه شهيد باهنر كرمان در نظر دارد ، در سالگرد وقوع زلزله بم ، كنفرانس بين المللي زلزله برگزاركند.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: اين كنفرانس بين المللي  با حمايت هاي استانداري كرمان در دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار مي شود. تصميم بر اين است از اساتيد و اهالي فن در اين همايش بهره كافي برده شود.

دكتر رضا رهگذر افزود: اين كنفرانس در سه مبحث مهندسي عمران، سرمايه گذاري ها و مسائل اجتماعي برگزار مي شود. در اين كنفرانس دانشكده هاي عمران، اقتصاد و علوم اجتماعي عهده دار قسمت هاي مختلف اين كنفرانس خواهند بود.

دانشگاه شهيد باهنر كرمان دهم و يازدهم تير هم همايشي داخلي درباره زلزله با رويكرد زلزله بم برگزار كرد .

کد مطلب 92125

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