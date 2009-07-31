آمادگی مدیریت شهری برای همکاری در مسیر توسعه فرهنگ اهدای خون

به گزارش خبرنگار مهر ، در ابتدای پیام شهردار تهران آمده است :نقش مهم خون و فرآورده های خونی در درمان بیماران و اهمیت اهدای خون در اکثر جوامع عمومیت یافته و علاوه بر جنبه‌ی معنوی و انسان ‏دوستانه آن، جایگاه حیاتی در ارتقای سلامت جامعه داشته و ضمن نجات جان انسان موجب کسب رضای الهی بوده و شاید بیان شعار زیبای" اهدای خون سالم، اهدای زندگی است" مصداقی از آیه ی شریفه "و من احیاها فکانّما احیا النّاس جمیعاً" باشد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: امروزه میلیونها بیمار نیازمند به خون در جهان دسترسی به خون سالم ندارند و علیرغم تلاش های مداوم، تاکنون جایگزین مناسبی نیز برای خون یافت نشده است . لیکن ملت ایران اسلامی همیشه در راه کمک و یاری رساندن به همنوع پیشقدم بوده و این مسئله را طی مبارزات انقلاب شکوهمند اسلامی و هشت سال دفاع مقدس با ایثارگری و رشادت خویش بارها به اثبات رسانده اند، اما نباید تأثیر شگرف آموزش و فرهنگ سازی را در این مقوله فراموش کنیم.

از زمان تأسیس سازمان انتقال خون ایران در نهم مرداد ماه سال1353 تاکنون گام های بسیار مؤثری برای تأمین خون و فرآورده های سالم و کافی برداشته شده ، که شاید مهمترین آن حذف خون جایگزین و نیل به افتخار بزرگ اهدای خون 100% داوطلبانه در کشور باشد و بسیار خرسندم که شهرداری تهران نقش مناسبی در این راستا بر عهده داشته است ، که از جمله می توان به تأمین حدود 30% از خون تهیه شده در تهران از محل های اختصاص یافته از طرف شهرداری ، اشاره نمود.

قالیباف در پایان پیام خود با اشاره به روز ملی اهدای خون و سالروز تأسیس سازمان انتقال خون ایران، ضمن قدردانی از خدمات اساتید، مدیران و کارکنان خدوم سازمان انتقال خون می نویسد: آمادگی مدیریت شهری را جهت هرگونه حمایت و همکاری مورد نیاز در مسیر توسعه فرهنگ اهدای خون و ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز شهروندان اعلام نموده و از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون همه خدمتگزاران ملت شریف ایران اسلامی را مسئلت می نمایم.