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۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

قالیباف تاکید کرد:

آمادگی مدیریت شهری برای همکاری در مسیر توسعه فرهنگ اهدای خون

آمادگی مدیریت شهری برای همکاری در مسیر توسعه فرهنگ اهدای خون

شهردار تهران در پیامی به مناسبت نهم مرداد ماه از آمادگی مدیریت شهری را جهت هرگونه حمایت و همکاری مورد نیاز در مسیر توسعه فرهنگ اهدای خون و ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در ابتدای پیام شهردار تهران آمده است :نقش مهم خون و فرآورده های خونی در درمان بیماران و اهمیت اهدای خون در اکثر جوامع عمومیت یافته و علاوه بر جنبه‌ی معنوی و انسان ‏دوستانه آن، جایگاه حیاتی در ارتقای سلامت جامعه داشته و ضمن  نجات جان انسان موجب کسب رضای الهی بوده و شاید بیان شعار زیبای" اهدای خون سالم، اهدای زندگی است" مصداقی از آیه ی شریفه "و من احیاها فکانّما احیا النّاس جمیعاً" باشد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: امروزه میلیونها بیمار نیازمند به خون در جهان دسترسی به خون سالم ندارند و علیرغم تلاش های مداوم، تاکنون جایگزین مناسبی نیز برای خون یافت نشده است . لیکن ملت ایران اسلامی همیشه در راه کمک و یاری رساندن به همنوع پیشقدم بوده و این مسئله را طی مبارزات انقلاب شکوهمند اسلامی و هشت سال دفاع مقدس با ایثارگری و رشادت خویش بارها به اثبات رسانده اند، اما نباید تأثیر شگرف آموزش و فرهنگ سازی را در این مقوله فراموش کنیم.

از زمان تأسیس سازمان انتقال خون ایران در نهم مرداد ماه سال1353 تاکنون گام های بسیار مؤثری برای تأمین خون و فرآورده های سالم و کافی برداشته شده ، که شاید مهمترین آن حذف خون جایگزین و نیل به افتخار بزرگ اهدای خون 100% داوطلبانه در کشور باشد و بسیار خرسندم که شهرداری تهران نقش مناسبی در این راستا بر عهده داشته است ، که از جمله می توان به تأمین حدود 30% از خون تهیه شده در تهران از محل های اختصاص یافته از طرف شهرداری ، اشاره نمود.

قالیباف در پایان پیام خود با اشاره به روز ملی اهدای خون و سالروز تأسیس سازمان انتقال خون ایران، ضمن قدردانی از خدمات اساتید، مدیران و کارکنان خدوم سازمان انتقال خون می نویسد: آمادگی مدیریت شهری را جهت هرگونه حمایت و همکاری مورد نیاز در مسیر توسعه فرهنگ اهدای خون و ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز شهروندان اعلام نموده و از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون همه خدمتگزاران ملت شریف ایران اسلامی را مسئلت می نمایم.

کد مطلب 921253

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