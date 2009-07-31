امروز باید در عرصه دین و فرهنگ گامهای استواری برداشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در گردهمایی مدیران ‌کل تبلیغات اسلامی استانها گفت: بعد از ابلاغ اساسنامه سازمان توسط مقام معظم رهبری، دست ما در انجام فعالیتهای فرهنگی - دینی باز شده و می‌توانیم در این زمینه گامهای محکم‌تری برداریم.

وی افزود: اساسنامه جدید سازمان تبلیغات اسلامی با ریزبینی و مداقه مقام معظم رهبری تهیه و تدوین شده است، بنابراین مدیران ‌کل تبلیغات اسلامی استانها موظف هستند مفاد این اساسنامه را بازخوانی و کارکردهای جدید حوزه فعالیت خود را از آن استخراج کنند.

حجت‌الاسلام خاموشی با تأکید بر اینکه شورای فرهنگ عمومی استانها و فعالیت در آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تصریح کرد: بحث لحاظ کردن پیوستهای فرهنگی در طرحهایی که در استانها به تصویب می‌رسد، باید مجدانه پیگیری شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کرد: با تشکیل کمیته ویژه پیگیری پیوست فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی استانها می‌توانیم فضای فرهنگی استانها را بهبود دهیم. ما وظیفه داریم بحث رعایت پیوست فرهنگی را از تمام دستگاه‌ها و نهادهای هر استان در اجرای طرحها و برنامه‌هایشان، سؤال کنیم.

خاموشی با اشاره به پیشرفت فضای فناوری اینترنتی، گفت: در دنیای امروز این محتوای یک سایت است که کاربر را به سوی خود می‌کشاند. سازمان تبلیغات اسلامی نیز اکنون برای مسائلی چون IT، ماهواره، نحل انحرافی، بدعتها و خرافات و فضای ارتباط با خارج اهمیت ویژه‌ای قائل است.