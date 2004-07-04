تيم ملي بوكس به اردوهاي تداركاتي خارجي نياز دارد

حسين نهرودي درگفت وگوبا خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: كشورهاي بلغارستان وتركيه به دليل نزديكي مسافت انتخاب شده اند و قطعا ما اردوي خود را دريكي ازاين دوكشور وچه بسا درهردوكشوربرگزاركنيم. به هرحال اين كشورها درعرصه بوكس صاحب اسم ورسم هستند و مي توانند براي بوكسورهاي كشورما آزمون هاي خوبي به حساب بيايند.



سرمربي تيم بوكس درارتباط با مشكلات احتمالي تيم بوكس درراه سفربه كشورهاي ياد شده افزود: من ازجزئيات اين موضوع بي اطلاعم اما دست كم سفر به يكي ازاين كشورها قطعي به نظرمي رسد. ضمن اينكه ما درنظر داريم با تيم كامل دراين اردوشركت كنيم اماچنانچه مسئولين اعزام كننده تيم براي اعزام تمامي نفرات با مشكل مواجه باشند فقط با تعداد محدودي روانه اين اردومي شويم. تيم بوكس ازبيستم تا بيست و پنجم دراين اردوي تداركاتي شركت خواهد كرد.