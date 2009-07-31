کودتا، جنگ و تغییر رفتار راهبردهای استکبار جهانی در مواجهه با انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین طائب شامگاه پنجشنبه درهمایش طرح ولایت بسیج دانشجویی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد با تببین مواجهه استکبار جهانی در طول سه دهه گذشته با انقلاب اسلامی، آن را دارای راهبردهای مختلفی از جمله کودتا، جنگ و تغییر رفتار دانست.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج با اشاره به تغییر راهبرد استکبار افزود: آنان شکست را در کلان پذیرفته اند و به سمت شعار تغییر که بخشی از آن در خصوص جمهوری اسلامی است در حرکت هستند.

طائب تاکید کرد: برای نخستین بار آمریکایی‌ها در پیام تبریک ابتدای امسال خود برخلاف گذشته با ملت و نظام به‌ عنوان کشوری مقتدر برخورد کرده اند. وی اظهار داشت: در حالی که در گذشته تنها ملت را مورد خطاب قرار داده و امروز گفتگو را در دستور کار خود قرار دادند.

طائب با اشاره به تبلیغ تمام رسانه‌های بیگانه پشت سر این باورها افزود: در داخل نیز عناصر وسط که بعضی وابسته به جریان‌های مخالف بودند، ذهن موسوی را به این باور رساندند که حتماً پیروز انتخابات بوده و در صورت شکست تقلبی در انتخابات اتفاق افتاده است.

فرمانده نیروی بسیج مقاومت افزود: قبل از روز رأی گیری دو پیام کوتاه مبنی بر تردید در متدینین در خصوص انتخابات و تجمع مقابل وزارت کشور برای جلوگیری از تقلب در انتخابات تدارک دیدند که قرار بود در صورت شکست با ارسال این پیامکها در سطح گسترده به وزارت کشور ریخته و انتخابات را به‌ هم بزنند.

طائب تاکید کرد: این مدل مانند شورش‌های مخملی بود با این تفاوت که تجمع در خیابان پاستور امکان پذیر نبوده اما با اندیشیدن تمهیداتی ابتدا پیامکهای بسیاری از افراد و سپس پیامک‌ها به طور کامل قطع شده و برنامه آنان برای تجمع در مقابل وزارت کشور ناکام ماند.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج کشور اظهار داشت: استکبار جهانی و دشمنان نظام اسلامی از چندی قبل از انتخابات برای نیل به اهداف خود که همانا مهار درونی نظام است شعار تغییر در سیاستهای خود در قبال ایران را سردادند.

وی تاکید کرد: برخی از جریانها و اشخاص وابسته و هواداران موسوی قصد داشتند در اعتراض به نتیجه انتخابات ضمن تجمع مقابل وزارت کشور اگر به خواسته شان یعنی ابطال در انتخابات نرسیدند با هجوم به داخل این وزارتخانه با به هم زدن سیستم های رایانه ای در انتخابات اختلال ایجاد کنند.