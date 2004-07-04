مجيد رجايي نامزد رياست فدراسيون ورزشهاي رزمي

به گزارش خبرگزاري "مهر" طي جلسه اي كه در جزيره كيش برگزار شد مجيد رجايي از بين 18 كانديدا براي احراز رياست فدراسيون ورزشهاي رزمي انتخاب و معرفي شد. روساي هيات ها و مسوولان سبك ها درانتخاب رييس فدراسيون ورزشهاي رزمي صاحب راي هستند.

درنشست كيش همچنين تاكيد شد كه 5 فرد انتخاب شده براي رياست فدراسيون ورزشهاي رزمي بايد با همكاري و مشورت تمام سبك هاي رزمي و مسوولان هيات ها با تاكيد براين كه درفصل تابستان جوانان علاقه مند به اين رشته درسراسر كشور فراوان هستند، جايزنيست اين فدراسيون بدون رييس بماند.

لازم به ذكراست جلسه پيشين انتخاب رياست فدراسيون رزمي به علت اختلافات شركت كنندگان بدون نتيجه پايان يافته بود. مجمع انتخابات فدراسيون ورزشهاي رزمي 24 تيرماه دردفترامورمشترك فدراسيونها با حضورعلي كفاشيان و مسوولان هيات استانها تشكيل مي شود.