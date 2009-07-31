صید میگو در بوشهر از فردا آغاز می شود

حسن تنگستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: صید این آبزی مقوی و با ارزش اقتصادی بالا38 تا 45 روز صورت خواهد گرفت.

وی با بیان این که پیش بینی می شود امسال دو هزار و 309 تن میگو از دریا صید شود، اظهار داشت: زمان صید میگو توسط پژوهشکده میگو و براساس تحقیقات و نمونه برداری های انجام شده اعلام شده است.

معاون صید شیلات استان بوشهر گفت: صید در اعماق 10 تا 30 متری و در محدوده های خور خان تا انتهای مطاف، جزیره شمالی تا بندر رستمی و کلات تا خورخان انجام می شود و در پایان صید، 25 درصد میگوی موجود در دریا برای تولید سال آینده صید نمی شود و در دریا باقی می ماند .

تنگستانی افزود: بیش از 97 درصد میگوی صید شده در استان بوشهر از نوع ببری سبز یا میگوی صورتی است که بهترین نوع میگوی بازارپسند داخلی و خارجی است و این نوع میگو به طور عمده در داخل مصرف می شود و میزان صادرات آن کم است .

وی یادآور شد: میزان برداشت میگو از دریا در سال گذشته یک هزار و 800 تن پیش بینی شده بود که در پایان فصل صید، دو هزار و 200 تن برداشت شد که از این میزان 400 تن میگو به خارج از کشور صادر شد.