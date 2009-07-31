آسمان لرستان دیگر آبی نیست/ آلودگی هوا 8 برابر حد استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امروز جمعه است روز تعطیلی که شاید بسیاری از خانواده ها از چند روز قبل برای تماشای آسمان آبی و رفتن به دل طبیعت سرسبز برنامه ریزی کرده بودند و حال دوباره این گرد و غبار است که همه برنامه ها را نقش بر آب می کند.

با هشدارهای محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی برای عدم تردد غیرضروری در این هوای آلوده باید قید تفریح، کوهپیمایی و طبیعت را زد و پشت پنجره به آسمان خیره شد تا شاید بادی بوزد و گوشه ای از آبی زیبای آسمان خود را جلوه گر کند.

مردم لرستان دیگر به گرد و خاک عادت کرده اند و هر چند وقت یکبار منتظرند تا آسمان در هاله غبار پنهان شود و خورشید بی رمق تر از هر روز بتابد.

آنچه بر نگرانی این مردم می افزاید عدم توجه به شرایط استان لرستان در همجواری استان خوزستان است به طوریکه شاید کمترین توجه در زمینه آلودگی هوا و گرد و غبار نصیب این استان شده باشد به طوریکه حتی در اطلاع رسانی های روزمره رسانه ها هم کمتر به نام لرستان و هوای غبار آلودش برمی خوریم انگار نام لرستان در روزهای غبار آلود زیر گرد و خاک پنهان می شود و کسی از نگرانیهای این مردم نمی پرسد.

مردم لرستان تنها یک خواسته دارند و آن هم توجه به وضعیت گرد و غبار استان لرستان و چاره اندیشی برای رفع این معضل است که در هر بار سر زدن به لرستان سه روزی مردم این استان را خانه نشین می کند.

به نظر می رسد زمان از هشدار و نهیب گذشته باشد و گرد و غبار هر روزه در استانهای مختلف کشور خود ضرورت تدابیر جدی تر را فریاد بزند تنها به امید اینکه گوش شنوایی این فریادها را بشنود و راه حلی عملی در پیش گرفته شود.

غبار رمق تابیدن را از خورشید گرفت

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 80 درصد گرد و غبارها و آلودگیهای ناشی ازاین گرد و غبارها منشا خارجی دارد و به وضعیت صحراهای واقع در شرق مدیترانه تا کشور ایران از جمله صحراهای بین النهرین در عراق، صحراهای عربستان و غرب سوریه باز می گردد.

علی رحیم کاکاوند از وضعیت تالابهای خشک شده بین النهرین عراق در دهه 90 میلادی به عنوان علت نهفته این گرد و غبارها نام برد و یادآور شد: علت اصلی این آلودگیها در درجه اول خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی در کشورهای یاد شده و افزایش بیابان زایی در این مناطق است.

وی با تاکید بر اینکه گرد و غبار و آلودگی های ناشی از آن کمتر از 20 درصد منشا داخلی دارد، خاطرنشان کرد: استفاده نامطلوب از منابع آبی و خشکسالی در صحراهای خوزستان از دیگر عوامل داخلی است که منجر به این آلودگیها شده است.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مخاطرات زیست محیطی این پدیده، عنوان کرد: این پدیده آثار منفی زیادی بر روی بشر، جنگلها و مراتع و سایر موجودات زنده می گذارد.

از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری شود/ در هوای آلوده ورزش نکنید

کاکاوند یادآور شد: با توجه به اینکه این گرد و غبار حاوی گازها و ذرات معلق خطرناکی چون اکسیدهای گوگرد، نیتروژن و دی اکسید ازت است تاثیر خطرناکی بر سیستم تنفسی انسان می گذارد.

وی از شهروندان لرستانی خواست از ورزش کردن در این هوای آلوده به طور جدی خودداری کنند و افزود: با توجه به اینکه ورزش کردن ضربان قلب را افزایش داده و تعداد تنفس های فرد را نیز زیاد می کند در نتیجه ذرات بیشتری از این غبارهای آلوده وارد سیستم خونرسانی فرد می شود که ممکن است تبعات خطرناکی در پی داشته باشد.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان ضمن هشدار به لرستانیها در زمینه خروج از منزل، گفت: شهروندان باید از حضور در سطح شهر در صورت عدم ضرورت خودداری کنند و در غیر این صورت حتما از ماسک مخصوص استفاده کنند.

کاکاوند همچنین به خطرات این پدیده آلوده بر محیط زیست پرداخت و بیان داشت: گرد و غبار موجود در استان علاوه بر به خطر انداختن سلامت انسانها، تنوع زیست جانوری، منابع آبی، تنوع گیاهی و جنگل ها و مراتع استان را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده است.

وی با بیان اینکه "ریزگردهای عربی" سال گذشته خسارات زیادی به مراتع و جنگلهای لرستان وارد کردند، افزود: این ریزگردها با تاثیرات نامطلوبی که بر روی برگ درختان بلوط در مناطق حفاظت شده لرستان بر جای گذاشتند موجب خسارات جدی در روند رشد و حیات بیش از 80 درصد این درختان شدند.

میزان آلودگی هوای لرستان 8 برابر حد استاندارد/ لرستان 45 روز آلوده را پشت سر گذاشت

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان افزود: میزان آلودگی هوا در لرستان هم اکنون بیش از 8 برابر حد استاندار است.

کاکاوند با بیان اینکه میزان آلودگی هوای استاندارد شهرهای لرستان، 150 میکروگرم در مترمکعب است، تصریح کرد: در حال حاضر میزان آلودگی هوا در لرستان یک هزار و 200 میکروگرم در مترمکعب است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته لرستان شاهد 45 روز آلوده بوده است، پیش بینی کرد: این استان در طول سال جاری تاکنون شاهد افزایش سه برابری روزهای آلوده نسبت به سال گذشته باشد.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان با اشاره به اینکه میزان پایداری گرد و غبار در لرستان به مدت سه روز خواهد بود، یادآور شد: استان لرستان از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد بیش از 45 روز آلوده بوده است که پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال به بیش از 130 روز آلوده برسد.

کاکاوند با اشاره به اینکه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست از جمله وزارتخانه ها و سازمانهای درگیر با این موضوع هستند، عنوان کرد: در همایش های مختلف علمی راهکارهایی برای مبارزه با این پدیده به جوامع داخلی و بین المللی داده شده است که باید این راهکارها رنگ عملی شدن به خود بگیرند.

به هر حال آنچه که همواره بر آن تاکید کرده ایم این است که باید با اتخاذ راهکارهای عملی برای مقابله با پدیده "ریزگردهای عربی" از خسارات و مخاطراتی که این پدیده خطرناک برای محیط زیست و سلامت انسان دارد هر چه سریعتر جلوگیری به عمل آید.

ضرورت ورود نهادهای بین المللی برای حل مشکل گرد و غبار

با توجه به این اینکه منشا این گرد و غبارها در کشورهای همسایه ایران است و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران از ۱۵ سال پیش به عضویت کنوانسیون جهانی مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل متحد درآمده است و مطابق مفاد این کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی حد و مرز ندارد و تمامی کشورها در تعاملی منسجم و هماهنگ باید به مبارزه با بیابان زایی و توفان های شن بپردازند، ورود نهادهای بین المللی برای حل این مشکل ضروری است و شایسته است مقامات مسئول به کمک دیگر اعضا پیش از آن که میزان خسارات زیاد شود، برای مقابله با آن چاره اندیشی کنند و شایسته است مقامات مسئول به کمک دیگر اعضا پیش از آنکه میزان خسارات زیاد شود، برای مقابله با آن چاره اندیشی کنند.

به هر حال آنچه انکار نشدنی است این است که گرد و غبار دیگر مهمان گذرای استانهای کشور ایران نیست بلکه حضور خود در استانهای مختلف را به حضوری دائمی و همیشگی تبدیل کرده که این امر موجب ایجاد اختلال در فعالیت های روزمره شده است و به نظر می رسد راه حل عملی و اجرایی در این زمینه حضور پررنگ نهادهای بین المللی برای ایجاد تعهدات محکم از سوی کشورهای همسایه است.