"موعود در نگاه شیعه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در یازده فصل تدوین شده است. اندیشه مهدوی، ضرورت بررسی، کارکردها و موضوع شناسی، موعودگرایی در ادیان، بررسی دلایل امامت، غیبت و تداوم حیات حضرت مهدی موعود (عج)، امام در عصر غیبت، نشانه‌های ظهور، قیام مهدوی، فرآیند پیروزی حق بر باطل از دیدگاه قرآن از جمله مباحث طرح شده در این کتاب هستند .

آسیب شناسی اندیشه مهدویت و تحلیلی بر مفهوم انتظار نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی قرار گرفته در این کتاب است .

کتاب "موعود در نگاه شیعه" از سوی انتشارات کلمه الحق در 279 صفحه و پنج هزار نسخه منتشر شده است .