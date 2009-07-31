اخبار کوتاه از جشنواره فیلم کودک همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آفریده به روابط عمومی جشنواره فیلم کودک گفت: این نمایشگاه از 11 تا 14 مرداد در شهر همدان برگزار و در آن بازی‌های سالم فکری رایانه‌ای ایرانی و بازی‌های مفید خارجی ارائه می‌شود. حدود 20 شرکت تولیدکننده داخلی در این نمایشگاه غرفه خواهند داشت.

در این دوره از جشنواره فیلم کودک همچنین از برخی فعالان بازی‌های رایانه‌ای در مراسم افتتاحیه تقدیر می‌شود. پویا دادگر، مجید قادری، محمدرضا مجدرضایی و برقعی فعالان حوزه بازی‌های رایانه‌ای هستند که در جشنواره امسال فیلم کودک مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

ـ شبکه دو برنامه‌های ویژه‌ای را به بیست و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اختصاص داده است. محمد میرکیانی مدیر گروه کودک شبکه دو از حضور پررنگ گروههای خبری و برنامه‌ساز و پخش پنج ساعت برنامه روزانه درباره جشنواره فیلم کودک خبر داد.

برنامه "صبح بخیر بچه‌ها" از ساعت 9 تا 11:30 و برنامه "عصر بخیر بچه‌ها" از ساعت 16:30 تا 18:30 در طول برگزاری جشنواره فیلم کودک به این رویداد اختصاص یافته است. همچنین یک برنامه ویژه از گروه ادب و هنر شبکه دو به مدت 15 دقیقه نیز به جشنواره فیلم کودک اختصاص یافته است.

ـ مصطفی جمشیدی مسئول نشست‌های تخصصی بیست و سومین جشنواره فیلم کودک از برگزاری سه نشست در این رویداد خبر داد. رسانه و نقش آن در اعتلای ادبیات و سینمای کودک و نوجوان، اقتباس ادبی برای سینمای کودک و نوجوان و انیمیشن و جایگاه آن در سینمای کودک و نوجوان و بررسی جایگاه سینمای کودک و نوجوان از گذشته تا آینده در این دوره برگزار می‌شود.

قرار است در این نشست‌های تخصصی کارشناسانی چون مصطفی رحماندوست، جعفر ابراهیمی شاهد، گیتی خامنه، محمدرضا بایگانی، شهرام شفیعی، حسین مهکام، محمد میرکیانی، محمدعلی صفورا و جلال فاطمی درباره موضوع‌های مربوط به سینمای کودک و نوجوان صحبت کنند.