از سرگیری آزمایشهای موشکی آمریکا در آبهای هاوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آنتی وار، نیمه شب گذشته آمریکا یک موشک کوتاه برد بالستیک را از تاسیسات موشکی اقیانوسیه واقع در جزیره کوایی در هاوایی شلیک کرد که با سه موشک رهگیر سه مرحله ای که از ناوشکن یو اس اس هاپر پرتاب شده بود، منهدم شد.

پس از آزمایش موشکی آمریکا در نیمه شب گذشته، تعداد آزمایشهای موشکی موفقیت آمیز واشنگتن به نوزده مورد رسید.

آنتی وار درادامه نوشت : با افزایش تنشها میان کره شمالی و آمریکا انتظار می رود که واشنگتن آزمایشهای سیستم دفاع موشکی بیشتری را در آبهای هاوایی انجام دهد.

نیروی دریایی و آژانس دفاع موشکی وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون)، آزمایش موشکی شب گذشته را انجام دادند.

در سال 2005 ، کره شمالی موافقت خود را با خلع سلاح های هسته ای خود اعلام کرد و آمریکا نیز تعهد داد از اقدام نظامی علیه این کشور خودداری کند، اما در ماه آوریل گذشته، کره شمالی تصمیم به غنی سازی اورانیوم گرفت و با این عمل، تحریمهای مالی علیه پیونگ یانگ افزایش یافت.

پس از اعلام آزمایش اتمی زیرزمینی کره شمالی، بار دیگر جهان شاهد صف آرایی بلوک غرب در قبال این کشور و واکنشهای تند به آن است.