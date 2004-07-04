براي حل مشكلات معيشتي مردم طرحي جامع انديشيده شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، وي با اشاره به اينكه درمجالس قبلي براي حل مشكل معيشت مردم تلاش شده بود، اما اين اقدامات يكپارچه نبوده است، گفت : هيات رييسه دستور دهد تمام سوابقي كه براي مسايل معيشتي تاكنون تهيه شده جمع آوري شود تا براي ايجاد يك طرح براي حل مشكل معيشت مردم گام برداشته شود.



احمدي تصريح كرد: صدها هزار كارگر سرچهارراه ها مي ايستند فكر كرديد كساني كه از ساعت 6 صبح در سرما و گرما مي آيند كار هم گيرشان نمي آيد آيا نبايد مكاني براي آنها ايجاد شود تا آنها در آن مكان جمع شوند.



وي افزود: در كشوري كه نفت آن بشكه اي 24 دلار فروخته مي شود ننگ است كه مردم اينگونه زندگي كنند.