مراکز آی سی تی روستایی در مازندران به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جان عباس پور قمی ظهر جمعه در بازدید از دفاتر ICT روستایی شرق مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مصوبات سفر دوم هیئت دولت به مازندران در بخش مخابرات، پست و پست بانک هفت مصوبه بوده، افزود: واگذاری 33 هزار خط تلفن ثابت یکی از مصوبات است که مخابرات در این واگذاری به روز عمل می کند.

به گفته وی، تا کنون 12 هزار خط تلفن ثابت در راستای اجرای این مصوبه واگذار شده است.

وی افزود:‌ ایجاد 420 مرکز روستایی و راه اندازی 21 سایت ICT روستایی از مصوبات سفر دوم در مراحل پایانی قرار دارد.

عباسپور قمی ادامه داد: ایجاد 90 سایت در روستاها در دست اجرا قرار داد که تجهیزات مورد نظر خریداری شده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: هر مرکز پنج روستا را تحت پوشش قرار می دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران به مصوبه اجرای 150 کیلومتر فیبرنوری اشاره کرد و اظهار داشت: این مصوبه با پیشرفت 95 درصد در حال اجراست.

وی در خصوص نحوه ایجاد مراکز ICT روستایی گفت: تامین تجهیزات این مراکز بر عهده شرکت مخابرات بوده و مابقی بر عهده بخش خصوصی است.

عباس پور قمی تصریح کرد: در گذشته مراکز ICT روستایی توسط بخش دولتی ایجاد می شد که کارایی لازم را نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: ‌در حال حاضر ضمن اینکه مراکز جدید توسط بخش خصوصی ایجاد می شود، مراکز گذشته نیز به بخش خصوصی واگذار می شود.