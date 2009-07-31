خوزستان به عنوان قهرمانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که امروز با حضور 400 ورزشکار مرد در دو ورزشگاه پانزده خرداد و تختی مشهد مقدس در جریان بود، تیم خوزستان با کسب 6 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز به عنوان قهرمانی رسید. آذربایجان شرقی با 6 طلا، 2 نقره و 3 برنز در جایگاه دوم ایستاد و تهران با 3 طلا، 6 نقره و 3 برنز در رده سوم قرار گرفت.

ماشاءالله طاهری، سرپرست تیم دو و میدانی خوزستان، پس از کسب عنوان قهرمانی این استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزشکاران ما در این رقابت ها که در سطح بالایی هم برگزار شد خوش درخشیدند و به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند. هیئت جانبازان و معلولان استان خوزستان همچون هر سال هدایایی را به رسم یادبود به نفرات تیم اهدا خواهد کرد.