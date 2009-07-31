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۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

دو و میدانی معلولان - مشهد

خوزستان به عنوان قهرمانی رسید

خوزستان به عنوان قهرمانی رسید

استان خوزستان روز جمعه به عنوان قهرمانی بیست و ششمین دوره رقابت های دو و میدانی جانبازان و معلولان ایران دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  در این رقابت ها که امروز با حضور 400 ورزشکار مرد در دو ورزشگاه پانزده خرداد و تختی مشهد مقدس در جریان بود، تیم خوزستان با کسب 6 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز به عنوان قهرمانی رسید. آذربایجان شرقی با 6 طلا، 2 نقره و 3 برنز در جایگاه دوم ایستاد و تهران با 3 طلا، 6 نقره و 3 برنز در رده سوم قرار گرفت.

ماشاءالله طاهری، سرپرست تیم دو و میدانی خوزستان، پس از کسب عنوان قهرمانی این استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزشکاران ما در این رقابت ها که در سطح بالایی هم برگزار شد خوش درخشیدند و به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند. هیئت جانبازان و معلولان استان خوزستان همچون هر سال هدایایی را به رسم یادبود به نفرات تیم اهدا خواهد کرد.

کد مطلب 921353

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