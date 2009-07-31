رفتار عجیب دولت کامبوج با مبتلایان به ایدز در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، آب این روستا کثیف و آلوده است و در این روستا هیچ امکاناتی بهداشتی وجود ندارد و ساکنان ان مجبورند در شرایط بسیار بدی به زندگی خود ادامه بدهند.

در این روستا بهداشت و کار وجود ندارد. اسهال بیماری رایج در این منطقه است. مدافعان حقوق بشر در تلاش هستند دولت کامبوج را متقاعد کنند این افراد را به خانه هایشان بازگردانند. انها این وضع را کاملا تبعیض امیز می دانند. به کودکان این خانواده ها اجازه داده نمی شود به مدرسه بروند زیرا بیم آن می رود که انها دانش اموزان دیگر را آلوده کنند.

یکصد سازمان مدافع حقوق بشر در جهان ، دولت کامبوج را به اعمال تبعیض در کمک رسانی به بیماران مبتلا به بیماری ایدز متهم کرده اند.