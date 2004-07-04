به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، در پي آزادي ملوانان انگليسي كه درآبهاي ايران بازداشت شده بودند، دولت انگليس مدعي شده بود كه آنها به اجبار به سوي آبهاي ايران هدايت شده بودند و خواستار بازگرداندن تجهيزات و قايق آنها شد.

اين روزنامه نوشت، وزراي سه كشور اروپايي خواستار اين شدند كه ايران هر چه سريعتر برنامه هسته ايي خود را مطابق با برنامه هسته ايي آژانس قرار بدهد و خواستار بررسي دقيق تري از روند برنامه هسته اي تهران شدند.

اين روزنامه مدعي شد كه همزمان با از سرگيري برنامه غني سازي اورانيوم درايران، ملوانان بازداشت شدند.

اين روزنامه افزود، رفتار ايران با بازداشت شدگان كه با چشماني بسته در تلويزيون نشان داده شدند، رفتاري ويژه بود.

اين روزنامه نوشت، ايران اين ادعاي انگليس مبني براينكه ملوانان به زور وارد آبهاي ايران شدند را رد كرد اما انگليس ادعا مي كند كه با بازگرداندن تجهيزات وقا يق مي توان ثابت كرد كه اين ملوانان به زور وارد آبهاي ايران شدند.