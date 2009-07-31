جشن های شعبانیه باید در شان حضرت ولی عصر(عج) باشد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام علی اصغر الهامی نیا در خطبه های امروز نماز جمعه اراک افزود: اقدامی چون بدحجابی و استفاده از موسیقی و آهنگ های نامناسب در برخی از جشن های مربوط به امام زمان انجام می شود که باید حذف شود و باید جشن های شعبانیه آسیب زدایی شود.

وی با تاکید بر اینکه میلاد حضرت ولی عصر (عج) باید به بهترین شکل و پرشور جشن گرفته شود، از آهاد مردم خواست در این جشن ها حضور یابند و در ادامه گفت: مهمترین اصل در مورد امام زمان انتظار ظهور آن امام است تا با آمدنشان جهان را به صلح و آرامش واقعی و عدالت برسانند.

حجت الاسلام الهامی نیا، با بیان اینکه، تنها حضرت مهدی (عج) است که منجی آخرالزمان و ایجاد کننده حکومت جهانی است، اظهار داشت: صهیونیست ها در برنامه ای انحرافی و سلطه جویانه طرح حکومت جهانی را در مقابل حکومت عدل و جهانی حضرت مهدی (عج) مطرح می کنند که یک فکر شیطانی است و لازم است همه ما و سخنرانان و علما در خنثی کردن این برنامه هوشیار باشیم.

وی انتظار فرج امام زمان (عج) را از مصادیق تقوا مطرح کرد و گفت: دنیای امروز تشنه عدالت است و بشر تا به عدالت نرسد، آرام نخواهد گرفت.